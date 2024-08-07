Майбутнє вже тут: Figure AI розробила людиноподібного робота для виробництва та побуту

Каліфорнійська компанія Figure представила друге покоління свого робота, призначеного для виробничих ліній і майбутнього використання в домашніх умовах.

Figure, заснована у 2022 році підприємцем Бреттом Адкоком (Brett Adcock), досягла значного прогресу в розробленні гуманоїдних роботів. Нещодавно компанія анонсувала свою нову модель F.02, яка є результатом повного перепроєктування як апаратного, так і програмного забезпечення.

Інженери Figure вдосконалили системи штучного інтелекту, комп’ютерного зору, акумулятор, електроніку, сенсори та приводи робота. Одним із ключових нововведень стала інтеграція мікрофонів та динаміків, що дають змогу F.02 вести розмови з людьми завдяки спеціальним моделям ШІ, розробленим у співпраці з OpenAI.

Новий робот оснащений шістьма RGB-камерами, які забезпечують його систему комп’ютерного зору. Дві камери розташовані на анімованому обличчі робота, а решта — на корпусі. Це дає змогу F.02 краще орієнтуватися в просторі та приймати рішення на основі візуальної інформації.

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Порівнюючи з попередньою моделлю, F.02 має втричі більшу обчислювальну потужність, що забезпечує виконання складних завдань зі штучним інтелектом в автономному режимі. Зовнішній вигляд робота вражає: тканинне покриття та внутрішня проводка надають йому стильного вигляду в кольорі «темний металік».

Розробники приділили особливу увагу рухливості F.02. Плечові суглоби робота мають крутний момент 50 Нм і діапазон руху 148 градусів. Колінні та стегнові суглоби ще потужніші — 150 Нм, з діапазоном руху 135 та 195 градусів відповідно.

Нова «рука» гуманоїда має 16 ступенів свободи та здатна підіймати до 25 кг. Конструкція максимально наближена до людської: чотири пальці з протиставленим великим, кожен оснащений інтегрованим блоком датчиків і двигуном. Зап’ястя робота F.02 спроєктували так, щоб воно точно відтворювало діапазон рухів людської руки.

Енергоживлення забезпечує акумулятор місткістю 2,25 кВт·год, розміщений у торсі, що на 50% перевищує показники попередньої версії.

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F.02 вже проходить випробування на виробничому майданчику BMW у Спартанбурзі (Південна Кароліна, США), де збирає дані та навчається виконувати різноманітні завдання. Figure прагне створити роботів, які не лише підвищать продуктивність та ефективність виробництва, але й покращать якість життя людей.

Джерело: TheRobotReport, Newatlas

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