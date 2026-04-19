Китайський гуманоїд Unitree H1 встановив світовий рекорд швидкості / Interesting Engineering

Світ антропоморфних роботів отримав нового лідера, причому родом не з США. Китайська компанія Unitree Robotics офіційно підтвердила, що їхня модель H1 стала найшвидшим повнорозмірним гуманоїдом на планеті. Під час випробувань машина продемонструвала такий темп, який раніше вважали недосяжним для роботів такого формату.





Робот Unitree H1 зумів розігнатися до швидкості 3,3 метра на секунду. Якщо перевести це у звичні цифри, ми отримаємо майже 12 кілометрів на годину. Для порівняння, звичайна людина йде зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину. Хоча до професійних бігунів роботові ще далеко, для гуманоїда вагою під 50 кілограмів це серйозний технічний тріумф.

Інженери компанії запевняють, що цей результат не є фізичною межею конструкції. Розрахунки показують можливість витиснути до 5 метрів на секунду в майбутньому. Такого показника досягли завдяки фірмовим двигунам M107, які видають величезний крутний момент. Це дозволяє роботу енергійно відштовхуватися від поверхні, імітуючи реальну людську біомеханіку під час бігу.

Крім швидкості, H1 виділяється своєю системою орієнтації. Розробники встановили в голову робота сучасний LiDAR та спеціальні камери глибини. Такий набір датчиків дозволяє машині бачити оточення на 360 градусів у реальному часі. Система постійно сканує ландшафт, тому робот миттєво адаптується до нерівностей і не втрачає рівноваги на складних ділянках дороги.





Під час демонстраційних забігів H1 показав не лише швидкість, а й чудову координацію. Він впевнено долає сходи, може танцювати та виконувати стрибки без ризику завалитися на бік. Фахівці зазначають, що такі навички роблять робота ідеальним кандидатом для роботи на складах. Там потрібно постійно маневрувати серед стелажів та людей, не створюючи небезпечних ситуацій.

Конструктивно робот виглядає досить витончено при зрості близько 180 сантиметрів. Його вага становить лише 47 кілограмів завдяки використанню легких алюмінієвих сплавів. При цьому залізяка залишається дуже міцною. На відео розробники навіть намагаються штовхати робота під час руху, але він майстерно відновлює баланс. Це свідчить про високу якість софту для керування центром мас.

Китайці фактично кинули виклик таким гігантам, як Boston Dynamics та Tesla. Поки Atlas показує акробатичні трюки, а Optimus вчиться складати футболки, Unitree зробила ставку на швидкість пересування. Така стратегія може виявитися виграшною, адже для реальних завдань у промисловості швидкість реакції та переміщення часто є вирішальним фактором.

Зараз Unitree Robotics уже готує комерційні версії своїх гуманоїдів для продажу. Компанія планує поступово вдосконалювати дрібну моторику рук, щоб робот міг виконувати делікатні маніпуляції з предметами. Зважаючи на темпи розробки, ми зовсім скоро побачимо подібні машини в реальних умовах складів чи торгових центрів, а не лише на виставкових стендах.

Світ швидко наближається до ери, де автономні помічники стануть частиною нашого життя. Рекорд Unitree H1 доводить, що застарілі обмеження швидкості для двоногих систем нарешті подолано. Тепер перед інженерами стоїть інше завдання. Вони мають навчити цих швидких гуманоїдів безпечно взаємодіяти з людьми в тісному середовищі офісів чи житлових будинків.

Джерело: Interesting Engineering