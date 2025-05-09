Білл Гейтс пожертвує 99% свого статку дуже швидко

Коли Мелінда та Білл Гейтс створили Фонд Гейтса у 2000 році, вони планували його роботу з їхніх накопичень кілька десятиліть після їхньої смерті. Але тепер засновник Microsoft не бажає чекати.

У четвер Гейтс оголосив, що планує розподілити «практично все» своє багатство, близько $200 млрд, протягом наступних 20 років, перш ніж закрити фонд 31 грудня 2045 року. Ця заява з’явилася на тлі скорочення адміністрацією президента Дональда Трампа фінансування охорони здоров’я, іноземної допомоги та інших державних програм — тих видів діяльності, які підтримує Фонд Гейтса.

Білл Гейтс хоче пришвидшити роботу фонду над глобальними ініціативами у сфері охорони здоров’я та рівності. Він сподівається, що цей крок стане взірцем для інших мільярдерів.

«Люди багато говоритимуть про мене, коли я помру, але я рішуче налаштований, щоб слів «він помер багатим» не було. Є забагато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям», — написав Гейтс у блозі.

Фонд Гейтса, одна з найбільших благодійних організацій світу, з моменту свого заснування вже пожертвував понад $100 млрд, зокрема на розробку нових вакцин, діагностичних інструментів, засобів лікування та боротьбу з хворобами в усьому світі. Гейтс збільшив темпи благодійності в останні роки, але тепер він прискорює темп. Фонд назвав це рішення «найбільшим благодійним зобов’язанням у сучасній історії».

Протягом наступних 20 років Фонд Гейтса зосередиться на трьох основних цілях: припиненні смертності матерів та дітей, якій можна запобігти, викоріненню смертельних інфекцій та подолання бідності сотень мільйонів людей у ​​всьому світі. У своїй заяві фонд висловив стурбованість щодо стагнації світових тенденцій у сфері охорони здоров’я. В інтерв’ю Financial Times, опублікованому в четвер, Гейтс звинуватив свого колегу-мільярдера Ілона Маска у «вбивстві найбідніших дітей світу» через те, що департамент DOGE скоротив програми міжнародної допомоги США.

Наявний чистий капітал Гейтса становить $108 млрд — тепер він сказав, що його статок зменшиться на 99% до 2045 року. $200 млрд, які він планує передати через фонд протягом наступних 20 років, надходитимуть з наявного фонду в розмірі $77 млрд та його особистого статку. Це включає будь-які доходи від поточних бізнес-інвестицій, таких як заснована ним компанія з ядерної енергетики TerraPower.

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Джерело: CNN