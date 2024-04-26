Більше 50% Go i Ruby розробників з досвідом 3+ роки найняли на $5000. PHP — на самому дні

Більше половини Go i Ruby розробників з досвідом 3+ роки найняли на $5000 або більше. Найнижче серед розробників — PHP.

Про це розповів сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Серед Java-розробників ця частка — 49%, серед DevOps — 43%. У фронтендерів шанс на високу зарплату лише 22%, але найнижче у рейтингу серед розробників — PHP з 16%.

Серед найнятих Manual QA з досвідом від 3 років, 5К у профілі мав лише один кандидат із 358. І в нього було 8 років досвіду.

Найраніше на високу зарплату можуть розраховувати бізнес і дата аналітики (але лише одиниці з них). Їм для цього потрібно в середньому 6 років. Серед розробників “наймолодші” – Python i Data спеціалісти — 7 років. Тоді як середня цифра для більшості інших спеціальностей 8 років. C++ i PHP розробники в середньому заробляють 5К+ якщо мають 9 років досвіду.

Але й також варто зазначити, що ситуація на українському IT-ринку дещо покращилася: за останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів.

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Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них — більше. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн знизилась з 28 на початку року до 16 зараз.