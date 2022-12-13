Більше ніяких запітнілих окулярів: дослідники розробили золоте нанопокриття, яке нагріває скло до 8°C і поглинає інфрачервоне випромінювання

Таке золоте нанопокриття можна використовувати у виробництві скла для автомобілів чи окулярів — воно запобігатиме запотіванню під час перебування в вологих умовах.

Дослідники ETH Zurich розробили золоте нанопокриття, яке нагріває скло до 8°C, поглинаючи велику кількість інфрачервоного випромінювання та запобігаючи запотіванню скла у вологих умовах. На відміну від стандартних підходів, які просто розподіляють воду за допомогою гідрофільних молекул, цей спосіб запобігає навіть початку конденсації.

Покриття товщиною 10 нм містить золото, розташоване між шарами оксиду титану (який не лише посилює ефект нагрівання через заломлення, але й захищає матеріал від зношування). Воно також не призведе до перегріву в теплу погоду, оскільки запобігає потраплянню випромінювання на іншу сторону скла.

Дослідники кажуть, що створили покриття за допомогою звичних для виробництва методів, таких як осадження з парової фази. Іншими словами, компаніям, можливо, не доведеться оновлювати свої виробничі лінії.

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Хоча золото це досить дорогий матеріал — його кількість, необхідна для створення продукту мізерна (воно приблизно в 12 разів тонше звичайного сусального золота), що не має значно вплинути на ціну окулярів. З усім тим, команда планує вивчити використання інших металів.

Дослідники вже подали заявку на патент, але жодна компанія поки не зацікавилися виробом. На щастя, покриття може не обмежуватися окулярами, його можна використовувати для зменшення запотівання лобового скла автомобіля, а майбутні розробки можуть бути корисними для дзеркал, вікон та інших прозорих поверхонь.

Джерело: Engadget