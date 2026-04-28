Видання Android Headlines опублікувало злиті рендери Samsung Galaxy Glasses. За даними витоку, це смарт-окуляри без екрана у стилі Ray-Ban Meta: звичайна оправа з камерами по краях дужок і мінімумом ознак того, що всередині є електроніка.





Ключова перевага над конкурентом — програмна. За даними Android Headlines, Galaxy Glasses працюють на Android XR і мають доступ до Gemini. Завдяки цьому окуляри зможуть перекладати написи в реальному часі, відповідати на запитання про оточення і будувати маршрут через Google Maps з голосовими підказками. Ray-Ban Meta пропонує схожі можливості, але на базі власного ШІ від Meta, який поступається Gemini за популярністю і функціональністю.

Орієнтована ціна, за даними витоку, — від $379 до $499. Це приблизно відповідає актуальним цінам на Ray-Ban Meta другого покоління, які стартують від $379. Щодо дати виходу: Android Headlines припускає, що Galaxy Glasses можуть або анонсувати разом із Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 і Galaxy Watch 9 у липні 2026 року, або продажі розпочнуться пізніше після липневого тизера.

Одна з очевидних слабкостей Samsung у цьому сегменті — брендинг оправ. Meta має ексклюзивні угоди з Ray-Ban і Oakley, що робить її окуляри впізнаваними навіть без логотипу. Однак Samsung вже підтвердила майбутні колаборації з Warby Parker і Gentle Monster — обидва бренди добре відомі в сегменті модних аксесуарів.





Версія з дисплеєм, за даними Android Headlines, вийде у 2027 році і коштуватиме від $600 до $900. Це окремий продукт, а не оновлення нинішньої моделі.

Усі деталі поки що є витоком, а не офіційною заявою Samsung. Компанія зовсім підтвердила існування Galaxy Glasses, але характеристики, ціни і точна дата релізу офіційно не оголошені.

Джерело: TechRadar