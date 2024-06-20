Більшість VPN-програм не працюють на Copilot+ PC – необхідні нативні Arm-версії

На ринок почали поступати перші системи Copilot+ PC, і поступово ми починаємо дізнаватися про них подробиці, які не анонсували виробники комп’ютерів чи процесорів. Цього разу мова піде про VPN.

Під час тестування Surface Laptop оглядачами Аndroidauthority з’ясувалося, що більшість програм VPN не працюватимуть на комп’ютерах Copilot+ PC. Якщо програма VPN розроблено для систем x86/x64, інсталяція просто не вдасться. Немає способу встановити програму VPN, а потім використовувати емулятор Windows Prism для його запуску.

Це була проблема з Windows на системах Arm протягом багатьох років. І з початком розгортання Copilot+ PC її так і не розв’язали, попри велику увагу Microsoft, Qualcomm і партнерських виробників до цього запуску. Жодна VPN-програма не працює на Copilot+ PC, якщо вона не має нативної Arm-версії. З усього різноманіття відповідних програм під час тесту вдалося встановити лише Surfshark VPN, яка пропонує версію для Arm. Private Internet Access (PIA) планує випустити Arm-версію й наразі очікує на сертифікацію Microsoft, після чого зможе запропонувати бета-версію.

Тим часом користувачам ноутбуків Copilot+ PC доведеться шукати обхідні шляхи. Одним з найпростіших є використання розширення браузера, якщо його пропонує провайдер VPN. Хоча в такому випадку забезпечується захист лише для браузера, а не трафіку інших програм. Ще один варіант — використовувати вбудовану систему Windows VPN. Для цього потрібно отримати облікові дані від свого постачальника VPN, ввести їх у Windows, а потім використовувати систему Windows замість програми VPN. Ще один варіант – використовувати VPN у всій локальній мережі. Хоча для більшості користувачів ПК буде складно виконати всі необхідні дії.

Джерело: Аndroidauthority

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