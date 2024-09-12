BioWare показала 5 регіонів Dragon Age: Veilguard в окремих відео та розповіла про дослідження світу

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Відео мальовничих куточків Dragon Age: Veilguard представляють регіони Тедаса, про які шанувальники могли чути, але ніколи не бачили.

Ліс Арлатан — стародавня магія та потужні артефакти знову пробуджуються, а реальність розріджується в лісах, які колись були серцем Ельфійської імперії. Стрибуни Вуалі, майстри стародавньої ельфійської магії, прагнуть стабілізувати регіон та вберегти реальність від руйнування.

Болота Хоссберг — велика частина цього колись мирного болота була знищена Поганню. Породження темряви безкарно блукають по болотах, але Сірі Вартові відважно захищають останній безпечний притулок — Лавендель.

Мінратус — столиця Імперії Тевінтер. Венаторі корумпують серце Імперії, намагаючись навернути до власних темних цілей. Проте люди чинять опір, а повстанці, Дракони Тіні, очолюють боротьбу.

Онлайн-курс “Управління мотивацією в бізнесі” від Laba. Навчіться визначати мотиваційні чинники вашої команди, щоб ефективніше впливати на її продуктивність. Дізнайтеся про актуальні матеріальні та нематеріальні методи, та як їх комбінувати. . Про курс

Рівейн — стародавня фортеця Сірих Вартових розташована серед блискучих вод та пишної зелені Узбережжя Рівейн. Володарі долі називають цей рай домом. Однак слуги богів мають свої плани та погрожують перетворити це святилище на поле битви.

Тревізо — торгове місто, відоме красою своїх каналів та смертоносністю своїх вбивць. Тревізо перебуває під окупацією Антаама, а це погано для Воронів Антіви.

Онлайн-курс “Управління мотивацією в бізнесі” від Laba. Навчіться визначати мотиваційні чинники вашої команди, щоб ефективніше впливати на її продуктивність. Дізнайтеся про актуальні матеріальні та нематеріальні методи, та як їх комбінувати. . Про курс

Також BioWare розповіла про деякі особливості геймплея, пов’язані з локаціями. Маяк — це місце, де місцем, де гравець може відпочити, провести час із напарниками та дізнатися більше про світ через розмову. Роздоріжжя дозволяє подолати відстані Тедасу за лічені секунди, з’єднуючи Маяк із більшою частиною світу.

«Досліджуючи світ, Вартовий Вуалі зустріне багато речей та людей, з якими можна поговорити. Звичайно, будуть компоненти для покращення вашого обладнання, головоломки та нові знання! Покинуті стародавні статуї, листи та артефакти, щоб читати та збирати записи Кодексу. У всьому світі також є нові способи переміщення, зокрема fast travel».

Компаньйони також матимуть нові власні способи взаємодії зі світом та дослідницькі здібності. Наприклад, можна залишити Беллару досліджувати стародавні ельфійські артефакти поки група блукає Арлатаном. Навіть коли компаньйони повертаються на Маяк, гравець може використовувати Ліріумний кинджал, щоб скористатися їхніми дослідницькими здібностями. Також компаньйони взаємодіятимуть зі світом самостійно.

Джерело: EA.com

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.