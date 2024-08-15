Dragon Age: The Veilguard з’явиться раніше: в мережу «злили» рекламу з точною датою релізу

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Дата виходу нової гри у всесвіті Dragon Age та її рекламний ролик потрапили в інтернет раніше запланованого анонсу розробників.

Компанії BioWare та EA планували оприлюднити трейлер та дату виходу рольової гри Dragon Age: The Veilguard сьогодні о 19:00. Проте ця інформація несподівано з’явилася в мережі завчасно.

Очікується, що повну версію трейлеру розробники викладуть на YouTube пізніше ввечері.

Канадська студія BioWare має намір активно демонструвати гру протягом серпня та вересня. Розробники поділяться деталями про особливості нової частини популярної рольової серії.

Гравці зможуть зануритися у світ Dragon Age: The Veilguard вже 31 жовтня. Гра вийде на персональних комп’ютерах, а також на консолях нового покоління PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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