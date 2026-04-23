Blizzard підлила олії у вогонь фанатського очікування Diablo IV: Lord of Hatred — тепер сінематик

До виходу доповнення Diablo IV: Lord of Hatred залишилося п’ять днів, і Blizzard вирішила підігріти інтерес, опублікувавши вступну кінематографічну сцену розширення. Ролик задає тон майбутньої історії та знайомить із ключовими подіями, що передують новому регіону Сковос.





Кат-сцена продовжує події попереднього доповнення Vessel of Hatred і зосереджена на знайомих гравцям персонажах. Blizzard традиційно тримає якість кінематографічних вставок на високому рівні.

Що чекає 28 квітня

Lord of Hatred — друге велике платне розширення Diablo IV — переносить гравців на острови Сковос, регіон, який фанати серії чекали ще з часів Diablo II. Середземноморський архіпелаг із руїнами храмів, вулканами та амазонськими воїнами стане ареною фінального протистояння з Мефісто.





Разом із новим регіоном доповнення додає два нових класи. Паладин — довгоочікуване повернення культового класу, відсутнього в базовій грі, — уже доступний власникам попереднього замовлення. Другий клас, Варлок, вийде з повним релізом 28 квітня: він орієнтований на тіньовий урон і агресивний мобільний геймплей — повна протилежність бронебійному Паладину.

Крім класів, Lord of Hatred переробляє дерево навичок, додає легендарний Куб Хорадрима, оновлений ендгейм до 12-го рівня Torment та навіть рибалку. За першими відгуками GameSpot, доповнення виходить значно сильнішим за Vessel of Hatred — і закриває сагу Age of Hatred на впевненій ноті.

Нагадаємо, що Diablo IV заробила понад мільярд доларів із моменту виходу у 2023 році, з яких близько 150 мільйонів надійшло від внутрішніх мікротранзакцій.

Джерело: Xbox