Bitwarden запустила Authenticator — безкоштовний застосунок для створення TOTP кодів автентифікації

Сервіс керування паролями Bitwarden створив власний застосунок для потреб 2FA – Bitwarden Authenticator. Як випливає з назви, це застосунок для створення кодів TOTP (Time-based One-Time Password), які використовуються для двофакторної автентифікації. Двофакторна автентифікація рекомендована для всіх важливих облікових записів, навіть якщо ви використовуєте ключ доступу або складний пароль, оскільки це додає додатковий рівень безпеки.

Для роботи Bitwarden Authenticator не потрібен обліковий запис Bitwarden. Для роботи з ним буде необхідно додати всі свої двофакторні облікові записи за допомогою QR-сканера. Після налаштування облікових записів користувачі отримуватимуть коди TOTP прямо на головній сторінці. Як бонус, можна налаштувати Bitwarden Authenticator для розблокування за допомогою біометричних даних смартфона. Також можна експортувати своє сховище у форматах JSON і CSV.

Bitwarden Password Manager також має функцію Integrated TOTP, але це преміум-функція. Водночас Bitwarden Authenticator — це окремий безплатний застосунок, він має відкритий вихідний код. Користувачі можуть продовжувати користуватися платною функцією, переключитися на безкоштовний застосунок або використовувати обидва, оскільки вони незалежні. Bitwarden каже, що функція Integrated TOTP у Password Manager не буде видалена.

Надалі розробники планують додати до застосунку додаткові функції, такі як імпорт даних, інтеграція облікового запису Bitwarden, відновлення облікового запису тощо.

Джерело: androidauthority