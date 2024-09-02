Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

За перші 8 місяців 2024 року в Україні зареєстрували трохи більше ніж 193 тис. нових ФОП. Про це повідомляє ресурс Оpendatabot, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Зазначається, що в цьому році розпочали діяльність 193 192 нових ФОП. Це перевищує показники, що спостерігались до початку повномасштабної війни, коли за той самий період 186 144 фізичних осіб зареєстрували підприємницьку діяльність.

«Після суттєвого спаду на початку великого вторгнення, кількість нових реєстрацій стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на одному рівні», ─ зазначають в Оpendatabot.

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці — 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Третина нових ФОП відкривається у сфері торгівлі. Ще 7,6% реєстрацій припадає на ІТ-сектор. Третю сходинку посідає сфера індивідуальних послуг з показником 7%. Для порівняння, у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, а цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

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Цілком очікувано, більшість нових ФОП відкривають жінки. На них припадає 60% нових реєстрацій. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни — 47%.

Разом із великим показником відкриття нових ФОП також спостерігається чимала кількість закриття малих бізнесів. За перші 8 місяців 2024 року в Україні закрили 120 154 ФОПи. Це становить 62,2% від кількості відкритих нових ФОП за той же період часу. Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, — 13,7%. В цілому, більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. Середній період діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців.

Джерело: opendatabot