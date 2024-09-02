Новини IT-бізнес 02.09.2024 о 18:46 comment views icon

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

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Вадим Карпусь

Автор новин

За перші 8 місяців 2024 року в Україні зареєстрували трохи більше ніж 193 тис. нових ФОП. Про це повідомляє ресурс Оpendatabot, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру (ЄДР).

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Зазначається, що в цьому році розпочали діяльність 193 192 нових ФОП. Це перевищує показники, що спостерігались до початку повномасштабної війни, коли за той самий період 186 144 фізичних осіб зареєстрували підприємницьку діяльність.

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

«Після суттєвого спаду на початку великого вторгнення, кількість нових реєстрацій стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на одному рівні», ─ зазначають в Оpendatabot.

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці — 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Третина нових ФОП відкривається у сфері торгівлі. Ще 7,6% реєстрацій припадає на ІТ-сектор. Третю сходинку посідає сфера індивідуальних послуг з показником 7%. Для порівняння, у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, а цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

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Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Цілком очікувано, більшість нових ФОП відкривають жінки. На них припадає 60% нових реєстрацій. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни — 47%.

Бізнес-бум в Україні: понад 193 тис. нових ФОП за 8 місяців 2024 року, 60% відкривають жінки

Разом із великим показником відкриття нових ФОП також спостерігається чимала кількість закриття малих бізнесів. За перші 8 місяців 2024 року в Україні закрили 120 154 ФОПи. Це становить 62,2% від кількості відкритих нових ФОП за той же період часу. Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, — 13,7%. В цілому, більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. Середній період діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців.

Джерело: opendatabot

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