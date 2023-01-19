Boston Dynamics нагадала про Atlas черговим ефектним промовідео, у якому робот-гуманоїд виконує карколомне сальто на 540°

Компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео, де демонструє можливості свого двоногого робота Atlas. У ролику прототип робота долає перешкоди, щоби доставити сумку з інструментами майстру на будівельних лісах. Завершується відео демонстрацією акробатичних здібностей робота, який може зробити перекид у повітрі та стійко приземлитися.

Також компанія представила додаткове залаштункове відео з поясненнями від керівника групи Atlas Скотта Куіндерсма. За його словами, ролик призначений для інформування «про розширення досліджень, які ми проводимо з Atlas». Важливо, що ці відеоролики ретельно сплановані та структуровані, а падіння та помилки відредаговані. Але, як зазначає Куіндерсма, для Atlas це все ж таки суттєві зміни.

«Ми не просто думаємо про те, як змусити робота динамічно рухатися в навколишньому середовищі, як ми це робили в Паркурі та Танці», – сказав Куіндерсма. «Тепер ми починаємо змушувати Atlas працювати і думати про те, як робот повинен мати можливість сприймати об’єкти у своєму середовищі та маніпулювати ними».

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Слід зазначити, що це суттєва зміна у комунікації компанії. Раніше вона ніколи не наголошувала, як її двоногі машини можна використовувати на робочому місці. Boston Dynamics продає лише двох роботів: Stretch та Spot. Stretch це колісна машина з величезною рукою, призначена для переміщення ящиків на складах. Spot – чотирилапий робот, який в основному використовується для виконання завдань спостереження та інспекції, виступаючи як віддалену камеру або інструмент картографування за допомогою 3D-сканерів. Але Куїндерсма пояснює, що двоногий дворучний робот може виконувати багато видів завдань, недоступних іншим роботам.

«Робот-гуманоїд добре підходитиме для таких додатків, як виробництво, фабричні роботи, будівництво — [місця], де гуманоїдний формфактор дійсно дуже добре підходить, з його дворучною конструкцією, його здатністю стояти вертикально, переміщати важкі предмети й працювати в місцях, які традиційно призначалися до роботи людей».

У своєму блозі керівник управління Atlas Бен Стівенс додав, що ми все ще далекі від двоногих роботів, які могли б надійно працювати разом з людьми. Попереду ще багато роботи, але вже зараз можна скласти уявлення, куди рухається компанія.

Джерело: The Verge