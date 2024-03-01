«БожеВільні» ─ український фільм про «каральну психіатрію» КДБ СРСР вийде на екрани 17 квітня

Наступного місяця в прокат вийде український фільм «БожеВільні» (міжнародна назва – «DIAGNOSIS: DISSENT»). Як зазначають автори, це перше у світовому кінематографі ігрове кіно, герої якого стикаються з так званою «каральною психіатрією» ─ одним з найбільш цинічних та жорстоких винаходів КДБ СРСР, що застосовувався до незгодних з політикою комуністичної партії.

Події розгортаються в СРСР в 1970-ті роки минулого сторіччя. В ті часи, щоб покарати незгодних з «політикою партії», застосовувався штучно вигаданий діагноз «млявоплинна шизофренія». Цей діагноз став головним інструментом так званої «каральної психіатрії» та активно використовувався для придушення будь-якого спротиву.

У центрі сюжету – волелюбний хлопець, на ім’я Андрій Довженко. Жага до свободи та впевненість, що кожна радянська людина має право на свій голос, заганяє його в лещата жорстокої системи поневолення. Він з’ясовує, що більшість обвинувачених за певними статтями відправляються не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу, отримуючи як вирок діагноз «млявоплинна шизофренія», вигаданий в кабінетах КДБ. Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії, де за допомогою великих доз психотропних препаратів, тортур та принижень намагалися зламати волю людей до опору. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби із нею.

Кожен з героїв стрічки – це збірний образ реальних людей. Власне, тому автори роблять акцент на тому, що стрічка «заснована на реальних подіях». Для відтворення історичної дійсності автори фільму зверталися до архівних джерел та залучали консультантів – одним із яких став Семен Глузман, лікар-психіатр, колишній політв’язень та дисидент, голова Асоціації психіатрів України та член Американського товариства психіатрів, а другим – продюсер фільму Валерія Іваненко, яка багато років товаришувала з відомими дисидентами Валерією Новодворською та Володимиром Буковським, документуючи їхні розповіді про пережите в радянських катівнях.

Фільм «БожеВільні» став повнометражним дебютом режисера Дениса Тарасова. Сценарій написала Ксенія Заставська. Ролі в картині виконали актори кіно та театру: Костянтин Темляк («Смак свободи», «І будуть люди»), Наталія Бабенко («Найкращі вихідні», «Пульс»), Ірма Вітовська («Мої думки тихі», «Коза ностра. Мама їде», «Смак свободи»), Андрій Мостренко («Щедрик», «Батько»), Остап Ступка («Крути 1918», «Козаки. Абсолютно брехлива історія»), Віталій Салій («Я працюю на цвинтарі»), Анастасія Пустовіт («Між нами»), Віктор Жданов («Я працюю на цвинтарі») та інші.

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Світова прем’єра фільму «БожеВільні» відбулася 13 жовтня на Міжнародному Варшавському кінофестивалі. Стрічка отримала нагороду Special Mention Award у межах секції 1-2 COMPETITION. Картина вийде в українських кінотеатрах з 17 квітня 2024 року.

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