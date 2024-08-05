Британські вчені створили 3D-друковані «вафельні» фільтри, що видаляють до 75% «вічних хімікатів» із води

Дослідники з Університету Бата у Великій Британії розробили новий метод видалення токсичних «вічних хімікатів» зі стічних вод за допомогою спеціально оброблених керамічних решіток, надрукованих на 3D-принтері.
Перфтор- і поліфторалкільні речовини (PFAS) становлять одну з найсерйозніших загроз для довкілля та здоров’я людей сьогодні. Через широке застосування впродовж майже століття ці хімікати поширилися всією планетою. Вони не розкладаються, за що й отримали назву «вічних хімікатів». PFAS неминуче потрапляють у наші організми, де їх пов’язують із різноманітними проблемами зі здоров’ям — від діабету до різних видів раку.
Науковці з Університету Бата продемонстрували новий потенційний метод видалення PFAS із води. Вони створили «моноліти» — 3D-друковані структури з керамічних матеріалів, насичених оксидом індію, який зв’язується з молекулами PFAS. Ці моноліти занурюють у забруднену воду на кілька годин, після чого виймають разом із прикріпленими до них хімікатами. Потім моноліти обробляють для видалення хімікатів і повторного використання.
На відміну від багатьох 3D-друкованих структур, які потребують тонкої деталізації, ці моноліти складаються з товстіших «локшин» матеріалу, схожих на зубну пасту, видавлену з тюбика. Структура нагадує стопку вафель. Мета такого дизайну — не лише спростити виробництво, але й максимізувати площу поверхні для захоплення якомога більшої кількості PFAS.
Під час випробувань ці моноліти спочатку видаляли 53% поширеного PFAS — перфтороктанової кислоти (PFOA) — з води за три години. Піролізна обробка монолітів за температури 500°C відновлювала їх, даючи змогу використовувати повторно. Цікаво, що це навіть підвищувало їхню здатність очищувати воду. До третього циклу моноліти видаляли вже 75% PFOA за три години.
Доктор Ліана Зумпулі (Liana Zoumpouli), співавторка дослідження, зазначила:
«Створення монолітів за допомогою 3D-друку відносно просте, що дає змогу масштабувати процес. 3D-друк дозволяє створювати об’єкти з великою площею поверхні, що є ключовим для процесу. Коли моноліти готові, їх просто опускають у воду й дають їм працювати».
Нагадаємо, що нещодавно дослідники заявили, що літій-іонні акумулятори — це джерело небезпечного забруднення «вічними хімікатами».
Літій-іонні акумулятори – це джерело небезпечного забруднення «вічними хімікатами», кажуть дослідники
Джерело: Newatlas
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