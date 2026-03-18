Ентузіаст створив на 3D-принтері ПЗРК за $96

Alisher Khojayev

Ютубер Алішер Ходжаєв розповідає, як надрукував на 3D-принтері ПЗРК, витративши на це усього $96.





Ця установка схожа на добре відому систему “Стінгер” і включає пусковий блок, ракети, та систему стеження за допомогою камери для відстежування цілей. Переважна більшість ключових частин ракети також була надрукована на 3D-принтері, а електронні компоненти складаються з дешевих та загальнодоступних чипів та датчиків.

Обладнання кріпиться та підключається за допомогою стандартних деталей, які можна придбати у будь-якому магазині господарських товарів. Після того як ракета вставляється в установку, активується мережа Wi-Fi між пусковою установкою та комп’ютером. Комп’ютер приймає телеметричні дані ракети та виконує балістичні розрахунки для передачі на установку, а потім до ракети.

Другий перемикач поширює зв’язок на саму ракету. У цей момент розраховуються кути орієнтації для передніх горизонтальних стабілізаторів ракети (рухомих крил, які висуваються для маневрування). Пускова установка містить мікропроцесор ESP32, GPS, барометр та компас. У саму ракету інтегрований ще один мікропроцесор ESP32, з’єднаний з інерційним вимірювальним блоком MPU6050 для розрахунку положення та швидкості, а також для переміщення передніх горизонтальних стабілізаторів.





За словами розробника, хоча ПЗРК мають достатньо добре функціонувати самі по собі, на його думку, вони будуть значно ефективнішими з використанням мережі камер та GPS. Деталі проєкту та документацію щодо них Ходжаєв оприлюднив у вільному доступі. Проте вартість створеного ютубером ПЗРК у 5 тис. разів нижча за той самий “Стінгер”, вартість якого складає $480 тис. Звісно, що система “Стінгер” — перевірена бойова ПЗРК, яку не можна порівнювати з саморобною установкою, однак даний випадок демонструє моторошні можливості 3D-друку.

Джерело: Tom’s Hardware