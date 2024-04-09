Бунтували, не допомогло: ENESTECH Software з холдингу TECHIIA 4 місяці не платить зарплати

Компанія ENESTECH Software, яка входить до холдингу TECHIIA, вже не перший місяць затримує виплати співробітникам.Більшість працівників наразі не отримали компенсації за чотири місяці.
Про це повідомив DOU з посиланням на численні джерела всередині компанії.
Не заперечував наявність фінансових проблем у компанії і сам СЕО ENESTECH Software.
DOU наводить цитати 5 різних джерел. Резюмуємо тези, які повторюються у всіх.
- Перші затримки зарплат почалися минулої весни. Спочатку кошти затримували на місяць і більше, а потім взагалі перестали виплачувати.
- Нестерпною ситуація стала з осені 2023 року. Тоді було зафіксовано затримки в один-два місяці.
- Нові співробітники, які прийшли в компанію нещодавно, отримують зарплату регулярно і без затримок.
Цікаво, що після перших затримок працівники, нібито, об’єдналися та артикулювали свої пропозиції начальству, внаслідок чого проблему на деякий час вдалося вирішити.
«Тоді восени ми з командою влаштували бунт. Сказали нашому керівнику, що не вийдемо на роботу, якщо гроші не віддадуть до конкретної дати. Пояснили, що нам потрібно платити за житло і ми живемо коштом кредитних лімітів. Пропонували долучитися до нашого бунту всій компанії, але багато хто відмовився. Тож вийшло організуватися лише командою. І це спрацювало — нам і справді виплатили зарплату до визначеної дати, раніше, ніж решті відділів», — повідомило одне з джерел у компанії.
Що відповіли в компанії?
Ситуацію прокоментував CEO і співзасновник ENESTECH Software Сергій Пуріш. Він підтвердив, що у компанії є фінансові труднощі і він очікує на виправлення ситуації цього місяця.
«Визнаємо, що стикнулися з певними складнощами у фінансуванні. Початок війни призвів до значної втрати у наших прибутках. Вихід на нові ринки та збереження команди потребувало від власників додаткового фінансування, яке було надане компанії упродовж 2022 та 2023 років. На кінець 2023-го залучати додаткові гроші в проєкт стало складніше і потребує більше часу. З урахуванням вашого досвіду в галузі, я впевнений, що ви розумієте складнощі ситуації на ринку. Наразі ми перебуваємо на завершальних етапах забезпечення додаткового фінансування та очікуємо на суттєве виправлення ситуації протягом квітня», — зазначив чоловік.