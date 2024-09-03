CD Projekt RED анонсувала настільну гру за мотивами Cyberpunk 2077

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Компанія CD Projekt RED представила трейлер настільної гри «Cyberpunk 2077 — The Board Game», яка відтворює світ популярної відеогри у форматі настільної пригоди.

Розробники позиціюють проєкт як точну адаптацію своєї екшен-рольової відеогри з додатковими механіками.

Трейлер

Гравці зможуть керувати одним із чотирьох персонажів: Ві, Джуді, Панам або Джекі. Сюжет настільної версії пропонує альтернативну історію цих героїв, розділену на 13 місій.

Геймплей охоплює різноманітні аспекти життя в Найт-Сіті. Учасники битимуться зі злочинцями, досліджуватимуть темні провулки мегаполіса, керуватимуть важкою технікою та збиратимуть інформацію. Під час пригод гравці також зустрінуть Адама Смешера, одного з ключових антагоністів оригінальної гри.

«Cyberpunk 2077 — The Board Game» підтримує як одиночний режим, так і кооперативне проходження для компанії до чотирьох осіб. Середня тривалість однієї партії становить від 60 до 90 хвилин.

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Для створення настільної версії CD Projekt RED об’єднала зусилля з компанією Go On Board. Партнери запустили краудфандингову кампанію на платформі Gamefound.

На момент написання новини в настільну гру вже інвестували понад $824 488. Це у 8 разів перевищує початкову мету збору коштів, яка становила $100 000.

Вартість стандартного видання гри складає $79. Дата виходу ще невідома.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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