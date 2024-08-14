Heroes of Might and Magic III заговорить українською: настільна версія гри виходить у 2025 році

Archon Studios оголосила про створення української локалізації для настільної адаптації гри Heroes of Might and Magic III.
Компанія планує випустити локалізацію у 2025 році, демонструючи підтримку українських гравців. Розробники ухвалили рішення відмовитися від підготовки раніше запланованої російськомовної версії гри. Archon Studios не продає свою продукцію дистриб’юторам чи клієнтам у росії та Білорусі, уникаючи співпраці з російськими підставними компаніями за межами цих регіонів.
Трейлер
Настільна адаптація Heroes of Might and Magic III відтворює основні елементи оригінальної відеогри. Гравці розбудовуватимуть міста, збиратимуть армії та шукатимуть скарби. Гра розрахована на 1–4 учасників і містить кооперативні та сольні сценарії.
Українська художниця Яна Венгерова зі Львова створила дизайн карток для гри. Її роботи можна побачити на офіційному сайті мисткині.
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