«Час пригод» (Adventure Time): Cartoon Network розробляє фільм і два серіали

Warner Bros. анонсувала повнометражну стрічку «Час пригод» (Adventure Time) на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів у Аннесі. Фільм створюють три ветерани «Часу пригод»: автор оригінального мультсеріалу Адам Муто, Патрік Макхейл (також співавтор фільму «За садовим парканом») та Ребека Шугар (творець «Стівен Юніверс»). Глядачі побачать, як «Джейк і Фінн вирушають у свою найбільшу пригоду».

Окрім фільму, Cartoon Network Studios також випустить дитячий серіал «Час пригод: побічні квести», дія якого розгортається в дитинстві Фінна, коли він мріє відправитися в епічні квести та битися з монстрами. Серіал покаже дуже молодими улюблених фанатами персонажів та складатиметься з окремих епізодів, а не великих сюжетних арок. Нейт Кеш, двічі лауреат премії «Еммі», режисер та аніматор «Часу пригод», приєднається до шоу.

Другий серіал для зовсім маленьких — Adventure Time: Heyo BMO. Головну роль в ньому грає розумна ігрова консоль BMO. Адам Муто та художник з розкадрування «Часу пригод» Ешлін Ансті беруть участь у проєкті, в якому BMO та група друзів зіткнуться з новими викликами.

Класичний анімаційний серіал «Час пригод» завершився ще у 2018 році дуже зворушливим фіналом. З того часу вийшов серіал «Час пригод: Фіона та Кейк» та спеціальні випуски «Далекі землі», але цей фільм може стати першим «справжнім» поверненням до ядра «Часу пригод» за багато років.

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Джерело: IGN