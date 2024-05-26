Disney треба займатися історіями персонажів, а не політичними меседжами — режисер «Русалоньки» та «Аладдіна» Джон Маскер

Режисер Джон Маскер, який зняв для Walt Disney анімаційні фільми «Русалонька», «Аладдін», «Геркулес» та інші критикує компанію за те, що вона надає перевагу політичним меседжам над історіями у своїх останніх фільмах.

«Я вважаю, що їм потрібно трохи виправити курс з погляду відведення меседжу на другий план, позаду розваг, переконливої ​​історії та привабливих персонажів», — сказав Маскер в інтерв’ю. «Класичні фільми Disney не починалися з того, що намагалися донести якесь повідомлення. Вони хотіли, щоб ви залучилися до персонажів, історії та світу, і я думаю, що це все ще становить суть. Вам не потрібно виключати порядок денний, але ви повинні спочатку створити персонажів, яким ви симпатизуєте і які є переконливими», — додав режисер.

Джон Маскер співпрацював із колегою Роном Клементсом над кількома анімаційними фільмами Disney, зокрема «Великий мишачий детектив» (1986), «Русалонька» (1989), «Аладдін» (1992), «Геркулес» (1997), «Планета скарбів» (2002) та «Моана» (2016). Маскер і Клементс також керували фільмом «Принцеса і жаба» 2009 року, який був неоднозначно сприйнятий через зображення першої чорношкірої принцеси Disney.

Також режисер анімаційних фільмів поділився своїми думками щодо римейків Disney:

«Компанії завжди запитують: «Як нам зменшити ризик?» Їм це подобається, правда? Ми просто зробимо це знову і продамо їм це в іншій формі. Або вони думають: «Ну, ми могли б зробити це краще».

Він розкритикував екранізацію «Русалоньки» 2023 року:

«Вони не відтворювали історію батька й доньки — це, певним чином, було серцем фільму. І краб — ви можете подивитися на живих тварин у зоопарку, і вони виразніші, ніж у «Королі Леві». Це одна з основних речей Disney — привабливість. Анімація робить це найкраще».

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Джерела: El País, Variety