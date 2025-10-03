Новини Софт 03.10.2025 comment views icon

Частка Windows 7 зростає? Як виникла помилка StatCounter та як працює статистика

Windows 7

Нові дані від компанії StatCounter, що спеціалізується на аналізі вебтрафіку, начебто показують дивне зростання частки Windows 7 з 0,88% до 9,61%, особливо в Азії. Коли всі очікують, що Windows 11 подвоїть свою присутність перед завершенням підтримки Windows 10, з’явився дивний звіт про різке зростання популярності Windows 7. Але це неправда. Це — помилка у звіті.

Перш ніж пояснити, чому ці цифри вводять в оману і Windows 7 насправді втрачає користувачів, варто зрозуміти, що таке StatCounter і як працює сервіс. За власним визначенням компанії, це “простий, але потужний сервіс вебаналітики в реальному часі”, схожий на Google Analytics.

Зростання частки Windows 7 останніми місяцями / StatCounter

Щоб працювати з ним, сайтам потрібно встановити спеціальний код відстеження. Показники StatCounter, зокрема й частка Windows 7, формуються на основі мільярдів переглядів сторінок, зафіксованих щомісяця на понад 1,5 млн сайтів з цим кодом.

Коли ви відкриваєте сайт із StatCounter, він читає user-agent браузера. Цей рядок повідомляє, яку систему ви використовуєте — Windows 11, Windows 7, Android, iOS чи якусь іншу. Потім сервіс обробляє ці анонімні дані й показує частку кожної ОС як відсоток переглядів сторінок у конкретний час та регіон.

Проте інтернет сильно змінився. Сьогодні значну частину трафіку створюють боти та ШІ-сканери. Вони можуть завищувати показники, тому StatCounter час від часу видаляє або коригує ці дані. У документації компанії зазначено:

“Ми видаляємо бот-активність і робимо невелику корекцію для Chrome-пререндерингу. Окрім цього, ми публікуємо дані в тому вигляді, як їх отримуємо”.

“Стрибок” Windows 7 — це помилка

StatCounter опублікувала вересневі дані 2025 року. Згідно зі звітом, частка Windows 7 зросла з 0,88% у липні до 3,35% у серпні, а у вересні вже нібито піднялась до 9,61%. Для порівняння: найновіша Windows 11 має 48,94%, а Windows 10 — 40,5%.

Поточні частки Windows 7, Windows 10 та Windows 11 / StatCounter

Виходить, що Windows 7 за місяць майже потроїла показники (зростання на 186%). Але для пересічного користувача встановити Windows 7 на нове обладнання майже неможливо.

Ймовірна причина “стрибка” — помилка у визначенні ОС через зміни в Chromium User-Agent. Деякі пристрої могли бути неправильно ідентифіковані як Windows 7. Або ж нові боти маскувалися під Windows NT 6.1 чи старі версії IE/Chrome. Важливо розуміти, що StatCounter рахує перегляди сторінок, а не фактичні інсталяції системи.

Тож, якщо в вибірку потрапила велика кількість ботів або сайтів з підробленими user-agent, ми отримуємо викривлені результати. Насправді зростання Windows 7 просто неможливе.

Де зараз знайти інсталяційний образ Windows 7? Як змусити її працювати, коли більшість нових драйверів, ігор чи програм із нею несумісні? Навіть Windows 10 часто неможливо встановити на сучасні ноутбуки, бо драйвери заблоковані під Windows 11. Що вже казати про Windows 7.

Встановити Windows 7 досить проблематично

Сьогодні всі великі компанії, від Nvidia до Steam, припинили підтримку Windows 7. Сама Microsoft також припинила підтримку старої ОС. Лише Mozilla ще оновлює Firefox для користувачів старої системи. Але це швидше виняток, аніж правило. Тож очевидно, що тисячі людей не могли раптом повернутися до Windows 7 “з ностальгії”.

Це вже не перший раз, коли StatCounter показує дивні аномалії. У травні 2024 року сервіс помилково “знизив” частку пошуковика Google з 86,94% до 77,52%. Тоді дехто пов’язав це з популярністю ChatGPT, але перевірка іншими компаніями (наприклад, SimilarWeb) підтвердила, що насправді Google зберіг стабільні показники. Пізніше StatCounter тихо виправив дані, і Google знову повернувся до 87%.

Схожа ситуація повторюється й тепер з Windows 7. Імовірно, вже найближчими днями сервіс виправить статистику. Хоча StatCounter зазвичай дає точну картину, він не контролює вихідні дані, тож такі помилки час від часу можуть з’являтися.

У 2025 році реальна частка Windows 7 на ринку операційних систем, імовірно, становить менше ніж 2%.

Джерело: windowslatest

