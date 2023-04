Microsoft припиняє випуск великих оновлень Windows 10 — підтримка ОС завершиться 14 жовтня 2025 року

Windows 10 22H2 стане останньою версією операційної системи Windows 10. Про це йдеться у публікації у блозі Microsoft.

У майбутньому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки. Вихід таких оновлень триватиме до 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати Microsoft припинить підтримку Windows 10. Хоча деякі версії в каналі Long-Term Servicing Channel отримуватимуть оновлення після дати закінчення підтримки.

Windows client roadmap update! Key takeaways:

1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 – You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.

Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj

— Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023