Новини Софт 28.04.2023 о 09:34

Microsoft припиняє випуск великих оновлень Windows 10 — підтримка ОС завершиться 14 жовтня 2025 року

Вадим Карпусь

Автор новин

Windows 10 22H2 стане останньою версією операційної системи Windows 10. Про це йдеться у публікації у блозі Microsoft.

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У майбутньому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки. Вихід таких оновлень триватиме до 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати Microsoft припинить підтримку Windows 10. Хоча деякі версії в каналі Long-Term Servicing Channel отримуватимуть оновлення після дати закінчення підтримки.

Microsoft закликає користувачів переходити на Windows 11, оскільки Windows 10 не отримає нових функцій. Хоча спочатку компанія планувала зробити Windows 10 останньою версією Windows і постійно випускати оновлення для неї.

Тепер, коли Windows 11 доступна на ринку вже понад півтора року, не дивно, що компанія починає згортати підтримку Windows 10, випущену у 2015 році. Перший крок у цьому напрямі було зроблено у січні, коли Microsoft припинила розповсюдження копій та ліцензій Windows 10.

Джерело: The Verge


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