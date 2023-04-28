Microsoft припиняє випуск великих оновлень Windows 10 — підтримка ОС завершиться 14 жовтня 2025 року

Windows 10 22H2 стане останньою версією операційної системи Windows 10. Про це йдеться у публікації у блозі Microsoft.
У майбутньому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки. Вихід таких оновлень триватиме до 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати Microsoft припинить підтримку Windows 10. Хоча деякі версії в каналі Long-Term Servicing Channel отримуватимуть оновлення після дати закінчення підтримки.
Windows client roadmap update! Key takeaways:
1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.
2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.
3 – You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024.
Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj
— Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023
Microsoft закликає користувачів переходити на Windows 11, оскільки Windows 10 не отримає нових функцій. Хоча спочатку компанія планувала зробити Windows 10 останньою версією Windows і постійно випускати оновлення для неї.
Тепер, коли Windows 11 доступна на ринку вже понад півтора року, не дивно, що компанія починає згортати підтримку Windows 10, випущену у 2015 році. Перший крок у цьому напрямі було зроблено у січні, коли Microsoft припинила розповсюдження копій та ліцензій Windows 10.
Джерело: The Verge