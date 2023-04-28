Microsoft припиняє випуск великих оновлень Windows 10 — підтримка ОС завершиться 14 жовтня 2025 року

Windows 10 22H2 стане останньою версією операційної системи Windows 10. Про це йдеться у публікації у блозі Microsoft.

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У майбутньому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки. Вихід таких оновлень триватиме до 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати Microsoft припинить підтримку Windows 10. Хоча деякі версії в каналі Long-Term Servicing Channel отримуватимуть оновлення після дати закінчення підтримки.

Windows client roadmap update! Key takeaways: 1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 – You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024. Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj — Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023

Microsoft закликає користувачів переходити на Windows 11, оскільки Windows 10 не отримає нових функцій. Хоча спочатку компанія планувала зробити Windows 10 останньою версією Windows і постійно випускати оновлення для неї.

Тепер, коли Windows 11 доступна на ринку вже понад півтора року, не дивно, що компанія починає згортати підтримку Windows 10, випущену у 2015 році. Перший крок у цьому напрямі було зроблено у січні, коли Microsoft припинила розповсюдження копій та ліцензій Windows 10.

Джерело: The Verge