Новини Ігри 02.01.2024 о 13:03 comment views icon

Steam припинив підтримку Windows 7, 8 та 8.1 – поки все працює, але оновлень та фіксів не буде

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Steam припинив підтримку Windows 7, 8 та 8.1 – поки все працює, але оновлень та фіксів не буде

З 1 січня 2024 року Steam офіційно припинив підтримку операційних систем Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1. Після цієї дати наявні інсталяції клієнта Steam у цих операційних системах більше не отримуватимуть жодних оновлень, включаючи оновлення безпеки. Служба підтримки Steam не пропонуватиме користувачам розв’язання проблем, пов’язаних зі старими операційними системами. Steam не гарантуватиме безперебійну роботу на непідтримуваних версіях.

Підтримка Steam очікує, що після 1 січня 2024 року клієнт Steam та ігри на старих операційних системах працюватимуть деякий час без оновлень, але не може гарантувати продовження роботи.

Основні функції в Steam покладаються на вбудовану версію Google Chrome, оновлення якого не працюють в старіших версіях Windows. Крім того, для майбутніх версій Steam знадобляться оновлення функцій безпеки Windows, наявні лише в Windows 10 і вище.

Steam наполегливо рекомендує всім користувачам Windows 7/8/8.1 оновитися якнайшвидше. Корпорація Microsoft припинила оновлення безпеки та технічну підтримку для Windows 7 у січні 2020 року та для Windows 8.1 у січні 2023 року. Комп’ютери з цими операційними системами, підключені до інтернету, чутливі до шкідливих програм та експлойтів. Останні здатні зробити ігри або Steam непрацездатними та створюють загрозу для користувацьких даних.

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Business Analyst Dinarys

Менеджер проектів (маркетинг) Nova Poshta Global, Київ

Джерело: Steam

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