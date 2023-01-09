Microsoft припиняє підтримку Windows 7 та Windows 8.1 з 10 січня 2023 року — вони більше не отримуватимуть оновлень безпеки

З 10 січня корпорація Microsoft припиняє поширення оновлень безпеки та надання технічної підтримки для операційних систем Windows 7 та Windows 8.1. Тижнем раніше було припинено підтримку цих ОС браузером Microsoft Edge. Версія Microsoft Edge 109 стала останньою, яка підтримує застарілі операційні системи.

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Інші програмні рішення також припиняють підтримку Windows 7 та Windows 8.1. У жовтні минулого року Google оголосила, що 7 лютого браузер Chrome припинить підтримку цих операційних систем. Хоча обидва браузери продовжать працювати на пристроях із зазначеними операційними системами, вони не отримуватимуть майбутніх критичних оновлень безпеки чи нових функцій. Підтримка WebView2, інструменту, який дозволяє розробникам вбудовувати вебконтент у свої застосунки, також припиняється 10 січня.

Враховуючи припинення підтримки Windows 7 та Windows 8.1 та відсутності майбутніх оновлень безпеки для них, рекомендується встановити на свої системи більш сучасні ОС Windows 10 або 11. Але якщо це неможливо, Microsoft радить замінити пристрій на новий до 10 січня, щоб уникнути можливих проблем з безпекою.

За даними StatCounter, станом на грудень 2022 року спільна частка цих ОС складала близько 14%, що досить суттєво — на початок 2022 року на Windows працювало понад 1,4 мільярда щомісячно активних пристроїв.

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Джерело: The Verge