Через технічні проблеми по всій Україні тривають масштабні відключення світла

30 травня по всій країні відбуваються відключення електроенергії – в «Укренерго» наголошують, що знеструмлення не пов’язане з дефіцитом потужності в енергосистемі, а спричинене технічними проблемами.

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Ще о 13:00 в енергосистемі України аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній, після чого були знеструмлені споживачі в низці областей. В «Укренерго» кажуть, що на енергетичній інфраструктурі спрацювала протиаварійна автоматика після зниження частоти в енергосистемі України. Причини зниження все ще з’ясовують, однак станом на 14:32 компанія надала дозвіл на відновлення електропостачання.

«‎Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту», – кажуть в «‎Укренерго».

Нагадаємо, що кількома днями раніше НКРЕКП подала в Кабмін розрахунки, які передбачають підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,88 грн за кВт⋅год (нині побутові споживачі, які використовують за місяць менш як 250 кВт⋅год, платять 1,44 грн за кВт⋅год, а ті, хто більше – 1,68 грн за кВт⋅год). Представниця регулятора Ольга Бабій заявила, що ціну необхідно підвищити через те, що ДП «‎Енергоатом» вже зараз стикається з дефіцитом коштів і надалі не зможе належним чином виконувати свої обов’язки.