В MIT створили пристрій для нанесення високоякісних персоналізованих зображень на одяг та предмети

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили розумний пристрій, який дозволяє розміщувати високоякісні зображення на одязі та будь-яких інших предметах.





Окрім цього пристрій дозволяє замінити вже розміщений малюнок на будь-який інший. Аспірантка MIT з факультету електротехніки та інформатики Юньї Чжу у лабораторії комп’ютерних наук та штучного інтелекту розробила пристрій, що вкриває поверхні предметів невидимим чорнилом — фотохромним барвником, який змінює колір під впливом інтенсивного світла.

До цього її колеги створили пристрій під назвою «PhotoChromeleon», який використовував проєктор для активації чорнила. Та оскільки система не була портативною, Юньї Чжу розробила пристрій на основі світлодіодів «PortaChrome» для перепрограмування зображень з нижчою роздільною здатністю в режимі реального часу.

Таким чином науковці отримали портативний пристрій під назвою “ChromoLCD”, який наносить чіткі зображення на футболки, столи та дошки. Зовні пристрій нагадує невеликий принтер, однак всередині поєднує чіткість ЖК-дисплеїв з точною підсвіткою світлодіодів.

Сукупна потужність джерел світла дозволяє наносити малюнки на пласкі поверхні, наприклад, стіни, та м’які, як предмети одягу, після покриття фотохромним барвником. ChromoLCD може розмістити цифрове зображення рози на кофті. Після нанесення фотохромного чорнила на поверхню, зображення завантажується у пристрій через Bluetooth або USB.





Користувачі можуть попередньо передивлятись обрані дизайни в меню на дисплеї ChromoLCD, а потім наносити обране зображення. Таким чином десь за 15 хвилин можна отримати повністю персоналізовану річ. За бажання змінити малюнок достатньо просто запрограмувати новий дизайн.

“Ми розглядаємо ChromoLCD як міст між споживачами та фотохромними барвниками. По суті, це штамп, і ним дуже легко користуватися. Немає жодних вимог щодо вирівнювання, не потрібно створювати 3D-текстури. Ви просто завантажуєте зображення, яке хочете розмістити на сумці, розміщуєте його там, і у вас виходить персоналізований аксесуар”, — пояснює Юньї Чжу.

Розробники ChromoLCD продемонстрували можливість розміщення персоналізованих зображень на таких аксесуарах як сумочки, на які були нанесені кольорові малюнки риб та квітів. У кухонну стільницю вмонтували AR-позначку, схожу на QR-код. Ця позначка відсилала до відеоуроку з приготування страв, який можна було переглянути під час приготування їжі.

Пристрій дозволяє перетворити будь-яку дошку в інтерактивну, поєднуючи цифрову візуалізацію зі створенням фізичних макетів. Корпус ChromoLCD вміщує чип, підсвітку з яскравих ультрафіолетових, червоних, зелених та синіх RGB-світлодіодів, а також ЖК-дисплей.

Спочатку система створює чорно-біле відео, відображаючи яскравість окремих пікселів на обраному зображенні. Після цього ультрафіолетове світло затемнює барвник, а RGB-підсвітка освітлює та забарвлює кожен піксель. Промені генеруються з точно заданою частотою, яку ЖК-дисплей проєктує на необхідний об’єкт.

Для охочих зібрати власний ChromoLCD в домашніх умовах розробники зазначають, що всі необхідні компоненти можна без проблем придбати для цього. Наразі Юньї Чжу та її колеги працюють над пристроєм для нанесення фотохромних матеріалів на більші за площею поверхні. Цей пристрій має вигляд валика для фарбування стін та працює аналогічно, дозволяючи наносити на поверхні великі малюнки.

Результати опубліковані у журналі ACM

Джерело: TechXplore