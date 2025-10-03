Новини Наука та космос 03.10.2025 comment views icon

Чумацький Шлях сколихнула велетенська хвиля невідомого походження, — заява ESA

При спостереженні за рухом зірок на краях Чумацького Шляху можна побачити чітку хвильову картину, як показано на цій карті даних Gaia/ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al

Дані космічної обсерваторії Gaia Європейського космічного агентства (ESA) засвідчили, що галактикою Чумацький Шлях суне велетенська хвиля невідомого походження, зміщуючи мільярди зірок.

Галактична хвиля була помічена у картографічних даних Gaia. Телескоп із високою точністю відстежував положення та схеми руху мільйонів зірок до виведення з експлуатації на початку цього року.

Подібно брижам у ставку, ця хвиля впливає на зірки, розташовані на відстані 30-65 тис. світлових років від центру галактики. Це значна частина Чумацького Шляху, діаметр якого складає близько 100 тис. світлових років.

Астрономи не знають, що стало причиною цієї хвилі. У ESA заявляють, що однією з причин могло бути зіткнення з меншою карликовою галактикою. Однак для точної відповіді необхідні додаткові дослідження.

Gaia складала карти швидкості та траєкторій руху зірок протягом майже 12 років. У 2020 році телескоп зафіксував дивні коливання Чумацького шляху. Загадкову хвилю дослідили внаслідок відстеження руху та положення молодих гігантських зірок, а також групи цефеїд — зірок з передбачуваною, але змінною яскравістю. 

Чумацький шлях сколихнула велетенська хвиля невідомого походження, — заява ESA
Зображення Чумацького Шляху у горизонтальній площині, отримане за даними місії Gaia. Видно очевидну “хвилю” руху зірок, позначену вертикальними стрілками/ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al

“Оскільки молоді гігантські зірки та цефеїди рухаються разом із хвилею, вчені вважають, що газ у диску також може брати участь у цій великомасштабному русі. Можливо, молоді зірки зберігають пам’ять про хвильову інформацію, отриману від газу, з якого вони народилися”, — зазначається у повідомленні ESA. 

Астрономи Європейського космічного агентства порівняли цю хвилю з тією, що створюють спортивні вболівальники на стадіоні. Схожий тип хвильового руху видний під час спостережень за нашою галактикою у горизонтальній площині.

Нещодавно виявлена ​​хвиля також може бути пов’язана з набагато меншою хвилею у Чумацькому Шляху, вже відомою вченим як хвиля Редкліффа. Її видно приблизно в 500 світлових роках від Сонця і вона простягається на 9 тис. світлових років у просторі.

“Однак хвиля Редкліффа набагато менша, розташована в іншій частині галактичного диска порівняно з хвилею, яка вивчається в нашій роботі. Ці дві хвилі можуть бути пов’язані, а можуть і не бути. Саме тому ми б хотіли провести додаткові дослідження”, — зазначає провідна авторка дослідження з Національного інституту астрофізики в Італії Елоїза Поджо. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Astronomy & Astrophysics

Джерело: LiveScience 

