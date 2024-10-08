Одна з найвіддаленіших спіральних галактик, яку коли-небудь спостерігали астрономи, дещо спантеличила дослідників, оскільки нагадувала за структурою наш Чумацький шлях.

Галактику REBELS-25 виявили за допомогою Великого міліметрового радіотелескопа Атаками (ALMA), згідно з дослідженням, прийнятим до публікації в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (через Futurism).

Завдяки надзвичайно високій роздільній здатності ALMA астрономи змогли розгледіти REBELS-25 майже у деталях, помітивши великі спіральні рукави та витягнуту центральну смугу — подібні до нашого Чумацького шляху.

З найцікавішого тут те, що галактика виглядає неймовірно «охайно» — і це при тому, що астрономи побачили її такою, якою вона була, коли вік Всесвіту сягав всього 700 млн років (лише 5% від його нинішнього віку у 13,8 мільярда). Вік Чумацького шляху для порівняння — 13,6 млрд років.

Іншими словами: дослідники думали, що галактиці знадобиться 13,6 млрд років, щоб виглядати так само «упорядковано», як наша — тоді як REBELS-25 демонструє, що для цього вистачить і 700 млн років.

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«Галактика, подібна до Чумацького Шляху, піддає сумніву наше розуміння того, як швидко галактики в ранньому Всесвіті еволюціонують у впорядковані галактики сучасного космосу», — пояснила провідний автор дослідження і докторантка Лейденського університету Люсі Роуленд.

Команда сподівається продовжити дослідження REBELS-25 за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.