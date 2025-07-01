Чим пахне Трамп? Президент США запустив лінійку парфумів, які можна купити за TRUMP

Не китайськими смартфонами єдиними. Президент США Дональд Трамп анонсував лінійку парфумів для жінок та чоловіків. Вони називаються Victory 45-47 і «присвячені перемозі, силі та успіху». Вартість флакона об’ємом 3.3 унції (97,6 мл) стартує з $249. Також парфуми можна придбати за токени TRUMP з використанням Solana Pay.

Зображення на упаковці флакон нагадують про виборчі перемоги Трампа минулої осені та у 2016 році у якості 45 та 47 президента США. Одеколони мають форму золотих статуеток Трампа, вдягненого в діловий костюм. Інші аромати, представлені на офіційному сайті: PERFUME: TRUMP FOR WOMEN та COLOGNE: TRUMP FOR MEN.

Парфумерні продукти продаються компанією під назвою 45Footwear LLC через партнерство з використанням імені, зображення та подоби Трампа з CIC Ventures LLC, яка також стоїть за дорогими кросівками, годинниками та іншими брендовими товарами, які Трамп рекламував під час передвиборчої кампанії минулого року.

На сайті парфумів Трампа також зазначено, що це лише ліцензійна угода та що це «не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією».