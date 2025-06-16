Трампофон: родина президента США запускає Trump Mobile та телефон T1

Зображення телефону T1 з сайту Trump Mobile

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Холдинг Trump Organization, зокрема Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, запустив оператора Trump Mobile та смартфон T1, зроблений в США. Звичайно ж, золотого кольору.

«Оголошений на честь 10-ї річниці початку історичної президентської кампанії їхнього батька, Trump Mobile — це постачальник бездротового зв’язку нового покоління зі сміливими амбіціями та місією, орієнтованою на клієнта. Trump Mobile пропонуватиме послуги 5G через усіх трьох основних операторів стільникового зв’язку. Основою Trump Mobile є його флагманський тарифний план The 47 Plan, який доступний лише за $47,45 на місяць. Абоненти отримають такі додаткові переваги: Безлімітні розмови, текстові повідомлення та дані

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Trump Mobile називає телефон «елегантним золотим смартфоном, розробленим для високої продуктивності, з гордістю створеним та виготовленим у Сполучених Штатах». Його вже можна попередньо замовити з депозитом у розмірі $100. Смартфон буде доступний або з серпня 2025 року, або з вересня залежно від того, вірити пресрелізу або сайту Trump Mobile.

Щодо апарату, деталей небагато. Його зображення, яке The Verge скептично називає відфотошопленим, містить логотип T1 та прапор США. Блок з трьох камер віддалено нагадує iPhone, але розташування інакше і не можна побачити, де ж спалах.

На сторінці телефона численні помилки: починаючи від розділу процесора, де не вказано процесор, оперативної пам’яті, яка названа сховищем, та згадки «камери з тривалим терміном служби 5000 мАг» (ймовірно, йдеться все ж про акумулятор). Зі змісту сторінки можна зрозуміти, що йдеться про 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувач, встановлену Android 15, 6,78” дисплей OLED з частотою оновлення 120 Гц та акумулятор на 5000 мАг. Є навіть 3,5 мм роз’єм для навушників. Позаду — одна 50 МП основна камерата 2 МП датчики макро та глибини.

Trump Organization — головна холдингова компанія більшості бізнесів Дональда Трампа, які наразі контролюються його дітьми. Оголошення з’явилося одразу після заявки на реєстрацію торгових марок «Trump» та «T1» у сфері телекомунікацій, мобільних аксесуарів та телефонів.

Розділ Технології виходить за підтримки

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