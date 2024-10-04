Civilization VII: для гри у 4К знадобиться RTX 4070 і 32 ГБ оперативної пам’яті

Але Civilization VII займе лише 20 ГБ на диску.

Студія Firaxis Entertainment представила три рівні системних вимог для Civilization VII: низький, середній та високий. Для гри на низьких налаштуваннях у роздільній здатності 1080p достатньо відеокарт Nvidia GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 460 або Intel Arc A380.

Для максимальних налаштувань та роздільної здатності 4K з частотою 60 кадрів на секунду розробники рекомендують використовувати потужніші відеокарти. Firaxis радить мати GeForce RTX 4070 або AMD Radeon RX 7800 XT для найкращої якості графіки.

Реліз Sid Meier’s Civilization VII запланований на 11 лютого 2025 року. Гра вийде на ПК (Windows, macOS, Linux), а також на консолях Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch.

Нещодавно Firaxis розкрила перші подробиці про цивілізації у Civilization 7. Гра запропонує гравцям керувати сімома державами, серед яких Аксум, Єгипет, Греція, імперія Мая, держава Маур’їв, Римська імперія та плем’я Шоні. Розробники охопили не лише античність, а й Добу географічних відкриттів, хоча остання буде доступна у платному DLC. Firaxis також натякнула на появу багатьох інших цивілізацій у майбутньому.