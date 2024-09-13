Civilization 7 представляє перші сім цивілізацій — більш сучасні вийдуть у платному DLC

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До виходу довгоочікуваної Civilization 7 від Firaxis Games ще кілька місяців, але розробники поступово тизерять контент. Зустрічайте перші сім цивілізацій, будуть ще.

На своєму сайті Firaxis прирахувала сім цивілізацій, які будуть доступні у грі. Civilization 7 дозволить гравцю керувати Аксумом, Єгиптом, Грецією, Мая, Маур’ями, Римом та індіанцями Шоні. Окрім античності, гра також охоплюватиме Добу географічних відкриттів — але, на жаль, лише у платному DLC (саме там будуть Шоні). Розробник зазначає, що окрім представлених буде ще багато цивілізацій.

Шанувальники одразу почали гадати про те, які ще будуть цивілізації. Тема на Reddit з обговоренням допису Firaxis дає уявлення про побажання гравців щодо представлення різних культур у грі. Серед лідерів Інки, Китай та Японія, багато інших пропозицій.

Вже анонсовані цивілізації також виявилися популярними — шанувальники, здається, задоволені стартовою добіркою Firaxis. Один з коментаторів «дуже радий бачити в ньому Мая з самого початку», хвалять й інші варіанти: «Нарешті індійська цивілізація, яка зосереджена на військових і наукових питаннях».

Офіційний сайт Civilization 7 надає детальну інформацію про кожну цивілізацію. Довгоочікувана стратегія Firaxis має вийти 11 лютого 2025 року. Таким чином, до запуску залишилося лише п’ять місяців — небагато, з урахуванням 8 років від виходу шостої гри.

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Джерело: Firaxis, GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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