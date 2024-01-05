Новини CES 2024 05.01.2024 о 13:06 comment views icon

Clicks creator – чохол для iPhone із вбудованою фізичною клавіатурою за ціною $139

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Clicks creator – чохол для iPhone із вбудованою фізичною клавіатурою за ціною $139

Британська компанія Clicks привезла на виставку CES 2024 новий аксесуар для iPhone, який сподобається людям, що ностальгують за телефонами BlackBerry. Це чохол з повноцінною фізичною клавіатурою Creator, яка знаходиться в нижній частині кейсу і не перекриває дисплей. Проте з таким підходом доводиться миритися зі збільшеною довжиною смартфона у чохлі.

Clicks creator – чехол для iPhone со встроенной физической клавиатурой по цене $139

Клавіатура підключається до iPhone через порт Lighting або USB-C, залежно від моделі, і дозволяє заряджати смартфон як завжди. Підтримуються моделі iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro та Pro Max. У новинці немає модуля Bluetooth та вбудованого акумулятора, який потрібно було б заряджати. Зате пристрій має вбудоване підсвічування, що полегшує набір тексту вночі або у темряві. Також заявлено підтримку комбінацій клавіш, що дозволяє переміщатися по інтерфейсу пристрою без використання сенсорного екрана. Наприклад, щоб прокрутити вебсторінку вниз, треба натиснути клавішу пробілу.

Чохол із клавіатурою Clicks creator вже доступний для замовлення на сайті компанії за ціною $139. Постачання розпочнеться з 1 лютого.

Джерело: Engadget

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати