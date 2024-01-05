Clicks creator – чохол для iPhone із вбудованою фізичною клавіатурою за ціною $139

Британська компанія Clicks привезла на виставку CES 2024 новий аксесуар для iPhone, який сподобається людям, що ностальгують за телефонами BlackBerry. Це чохол з повноцінною фізичною клавіатурою Creator, яка знаходиться в нижній частині кейсу і не перекриває дисплей. Проте з таким підходом доводиться миритися зі збільшеною довжиною смартфона у чохлі.

Клавіатура підключається до iPhone через порт Lighting або USB-C, залежно від моделі, і дозволяє заряджати смартфон як завжди. Підтримуються моделі iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro та Pro Max. У новинці немає модуля Bluetooth та вбудованого акумулятора, який потрібно було б заряджати. Зате пристрій має вбудоване підсвічування, що полегшує набір тексту вночі або у темряві. Також заявлено підтримку комбінацій клавіш, що дозволяє переміщатися по інтерфейсу пристрою без використання сенсорного екрана. Наприклад, щоб прокрутити вебсторінку вниз, треба натиснути клавішу пробілу.

Чохол із клавіатурою Clicks creator вже доступний для замовлення на сайті компанії за ціною $139. Постачання розпочнеться з 1 лютого.

Джерело: Engadget