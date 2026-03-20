Планшет Legion Tab перетворюється на аналог Steam Deck: Lenovo показала Gamepad G9 за $70

Lenovo Legion Tab p Gamepad G9

Lenovo представила новий аксесуар Gamepad G9, який фактично перетворює планшет Legion Tab на портативну ігрову консоль у стилі Steam Deck. Ідея полягає у тому, що замість купівлі окремого геймерського пристрою користувач отримує “2-в-1” — планшет і повноцінну портативну ігрову консоль.





Lenovo Gamepad G9 — це фактично спеціальний кейс, який підключається до планшета через USB-C. Після цього Legion Tab отримує фізичне керування: два аналогові стіки, D-Pad, кнопки ABXY, курки, а також додаткові макрокнопки на задній панелі. Lenovo навіть продумала передачу звуку. Він направляється від динаміків планшета вперед через спеціальні канали, як у класичних портативних консолях.

Сам планшет — досить потужна платформа для ігор. Глобальну версію Legion Tab (Gen 5) показали на MWC, і він отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам’яті, дисплей із частотою 165 Гц і акумулятор місткістю 9000 мА·год. Такий набір дозволяє запускати важкі мобільні ігри без компромісів і тримати стабільну продуктивність навіть у тривалих сесіях.

Gamepad G9 наразі продається в Китаї за ¥499 (приблизно $70). Він доступний для китайської версії планшета — Lenovo Legion Y700. Поки що Lenovo не підтвердила глобальний запуск аксесуара разом із планшетом, хоча попередні версії вже можна знайти на міжнародних майданчиках.





Отже, Lenovo робить ставку на універсальність: один пристрій замість двох. Якщо Gamepad G9 вийде глобально, Legion Tab може стати цікавою альтернативою портативним консолям — особливо для тих, хто хоче і працювати, і грати на одному гаджеті без зайвих витрат. Хоча такий підхід може вплинути на продажі окремої власної ігрової консолі Legion Go 2.

Джерело: 9to5google