Планшет Legion Tab перетворюється на аналог Steam Deck: Lenovo показала Gamepad G9 за $70

Вадим Карпусь

Lenovo представила новий аксесуар Gamepad G9, який фактично перетворює планшет Legion Tab на портативну ігрову консоль у стилі Steam Deck. Ідея полягає у тому, що замість купівлі окремого геймерського пристрою користувач отримує “2-в-1” — планшет і повноцінну портативну ігрову консоль.


Lenovo Gamepad G9 — це фактично спеціальний кейс, який підключається до планшета через USB-C. Після цього Legion Tab отримує фізичне керування: два аналогові стіки, D-Pad, кнопки ABXY, курки, а також додаткові макрокнопки на задній панелі. Lenovo навіть продумала передачу звуку. Він направляється від динаміків планшета вперед через спеціальні канали, як у класичних портативних консолях.

Сам планшет — досить потужна платформа для ігор. Глобальну версію Legion Tab (Gen 5) показали на MWC, і він отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам’яті, дисплей із частотою 165 Гц і акумулятор місткістю 9000 мА·год. Такий набір дозволяє запускати важкі мобільні ігри без компромісів і тримати стабільну продуктивність навіть у тривалих сесіях.

Gamepad G9 наразі продається в Китаї за ¥499 (приблизно $70). Він доступний для китайської версії планшета — Lenovo Legion Y700. Поки що Lenovo не підтвердила глобальний запуск аксесуара разом із планшетом, хоча попередні версії вже можна знайти на міжнародних майданчиках.


Отже, Lenovo робить ставку на універсальність: один пристрій замість двох. Якщо Gamepad G9 вийде глобально, Legion Tab може стати цікавою альтернативою портативним консолям — особливо для тих, хто хоче і працювати, і грати на одному гаджеті без зайвих витрат. Хоча такий підхід може вплинути на продажі окремої власної ігрової консолі Legion Go 2.

Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі

Джерело: 9to5google

Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7
Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H
Як смартфон: Xiaomi випустила корисний стограмовий гаджет
Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі
Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер
Демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу — екран не розширився
Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo та Asus натякають на появу нової моделі Nvidia у власних ноутбуках
Робот-асистент з "очима" і розумний хаб: Lenovo показала два ШІ-концепти для робочого столу
Lenovo представила першу у світі батарею для ноутбуків місткістю 1000 Вт·год
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme
Lenovo незабаром презентує Legion Go Fold. Що про нього відомо
Lenovo Tab Plus Gen 2 з гігантським динаміком посередині: у мережі з’явились перші фото та характеристики
Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
