Cloudflare відкрила вихідний код Pingora Rust Framework

Cloudflare оголосила про відкриття вихідного коду Pingora під ліцензією Apache 2.0. Pingora — це асинхронний багатопотоковий фреймворк Rust для створення програмованих мережевих сервісів і вже давно використовується всередині Cloudflare завдяки здатності витримувати великі обсяги трафіку, а тепер Pingora стає програмним забезпеченням з відкритим кодом, що може допомогти з побудовою інфраструктури за межами Cloudflare.

Cloudflare описує фреймворк Pingora наступним чином:

Pingora надає бібліотеки та API для побудови сервісів на основі HTTP/1 і HTTP/2, TLS або просто TCP/UDP. Як проксі-сервер, він підтримує наскрізний HTTP/1 і HTTP/2, gRPC і проксі-сервер веб-сокетів. (Підтримка HTTP/3 знаходиться в планах.) Він також постачається зі стратегіями балансування навантаження і обходу відмов, що налаштовуються. Для забезпечення відповідності стандартам і безпеки він підтримує широко використовувані бібліотеки OpenSSL і BoringSSL, які відповідають вимогам FIPS і пост-квантового шифрування.

Крім цих функцій, Pingora надає фільтри і зворотні виклики, щоб дозволити своїм користувачам повністю налаштувати те, як сервіс повинен обробляти, перетворювати і пересилати запити. Ці API будуть особливо знайомі користувачам OpenResty та NGINX, оскільки багато хто з них інтуїтивно розуміє зворотні виклики “*_by_lua” OpenResty.

В операційному плані Pingora забезпечує м’який перезапуск без простоїв, щоб оновити себе, не втрачаючи жодного вхідного запиту. Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry та інші обов’язкові інструменти спостереження також легко інтегруються з Pingora.