Cloudflare відкрила вихідний код Pingora Rust Framework

Cloudflare оголосила про відкриття вихідного коду Pingora під ліцензією Apache 2.0. Pingora — це асинхронний багатопотоковий фреймворк Rust для створення програмованих мережевих сервісів і вже давно використовується всередині Cloudflare завдяки здатності витримувати великі обсяги трафіку, а тепер Pingora стає програмним забезпеченням з відкритим кодом, що може допомогти з побудовою інфраструктури за межами Cloudflare.
Cloudflare описує фреймворк Pingora наступним чином:
Pingora надає бібліотеки та API для побудови сервісів на основі HTTP/1 і HTTP/2, TLS або просто TCP/UDP. Як проксі-сервер, він підтримує наскрізний HTTP/1 і HTTP/2, gRPC і проксі-сервер веб-сокетів. (Підтримка HTTP/3 знаходиться в планах.) Він також постачається зі стратегіями балансування навантаження і обходу відмов, що налаштовуються. Для забезпечення відповідності стандартам і безпеки він підтримує широко використовувані бібліотеки OpenSSL і BoringSSL, які відповідають вимогам FIPS і пост-квантового шифрування.
Крім цих функцій, Pingora надає фільтри і зворотні виклики, щоб дозволити своїм користувачам повністю налаштувати те, як сервіс повинен обробляти, перетворювати і пересилати запити. Ці API будуть особливо знайомі користувачам OpenResty та NGINX, оскільки багато хто з них інтуїтивно розуміє зворотні виклики “*_by_lua” OpenResty.
В операційному плані Pingora забезпечує м’який перезапуск без простоїв, щоб оновити себе, не втрачаючи жодного вхідного запиту. Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry та інші обов’язкові інструменти спостереження також легко інтегруються з Pingora.
Оголошення Cloudflare про перехід Pingora до відкритого коду включає також приклад побудови балансувальника навантаження з його використанням, передає Phoronix. Pingora на етапі до 1.0 ще не має стабільності API, і Cloudflare наразі не має планів щодо підтримки операційних систем не з ядром Unix.
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