Corsair випустила два 32-дюймових ігрових монітори з Quantum Dot IPS панелями та підтримкою частоти до 240 Гц

Компанія Corsair, відома як виробник комплектуючих для ПК, підготувала до випуску два нові ігрові монітори: Xeneon 32UHD144 і Xeneon 32QHD240.

Обидві новинки оснащені 32-дюймовими панелями IPS на базі технології Quantum Dot, які забезпечують охоплення 100% колірного простору sRGB, 100% – Adobe RGB і 98% – DCI-P3. Вони також підтримують технологію AMD FreeSync Premium та сумісні з NVIDIA G-Sync. Пристрої сертифіковані VESA DisplayHDR 600 та забезпечують пікову яскравість 600 ніт.

Модель Corsair Xeneon 32UHD144 підтримує роздільну здатність зображення 3840×2160 пікселів і частоту оновлення 144 Гц. Водночас версія Xeneon 32QHD240 відрізняється меншою роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, але вищою частотою оновлення 240 Гц. Модель Xeneon 32UHD144 містить два порти USB-C, два порти USB Type-A, два роз’єми HDMI 2.1, роз’єм DisplayPort 1.4 та 3,5-міліметровий роз’єм для навушників. Пристрій Xeneon 32QHD240 має таку саму кількість інтерфейсів, але роз’єми HDMI підтримують лише специфікацію 2.0.

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Corsair комплектує монітори опціональною підставкою з регулюванням нахилу та висоти, а також акуратним кабельним каналом на задній панелі. Також можна використовувати кріплення VESA 100×100 мм. Обидві моделі мають 3-річну гарантію та гарантію відсутності битих пікселів. Corsair обіцяє замінити монітор протягом гарантійного періоду, якщо на ньому є один або кілька яскравих пікселів або шість або темніших субпікселів.

Монітор Corsair Xeneon 32UHD144 оцінюється в $899, а комплект із підставкою коштує $999. Для версії 32QHD240 ціна складає $649 та $699 відповідно.

Джерело: techspot