Новини Пристрої 30.03.2026

TurboQuant від Google обвалив ціни на DDR5

Олександр Федоткін

Corsair

Після презентації Google алгоритму стиснення TurboQuant ціни на пам’ять DDR5 припинили зростати та продемонстрували істотне зниження.


Зокрема, на Amazon модулі пам’яті Corsair VENGEANCE DDR5 обсягом 32 ГБ та зі швидкістю 6400 МГц продаються за $380 порівняно з нещодавніми піковими цінами близько $490. Спостерігається також зниження цін на модулі DDR5-5200 на 16 ГБ. Наразі їхня ціна складає $220 порівняно з максимальною вартістю близько $260.

Подібні ціни пропонує й сайт Newegg. Однак, ймовірно, що зниження цін найбільш активно зачепило продукцію саме Corsair. Представлена Google технологія TurboQuant вже обвалила акції таких виробників пам’яті як Micron, SK Hynix та Samsung.

Однак це не обов’язково означає, що вона призведе до суттєвого довготривалого зниження цін на пам’ять для звичайних споживачів. Датацентри також можуть перейти на потужні моделі ШІ та вимагати додаткових обсягів пам’яті. У результаті виробники й надалі надаватимуть перевагу корпоративним клієнтам, а не геймерам.


TurboQuant представляє алгоритм стиснення кеша ключ-значення, що простіше кажучи, знижує вимоги до пам’яті у задачах, пов’язаних з ШІ, до 6 разів. Це може означати, що компаніям у сфері ШІ можуть не знадобитись такі обсяги пам’яті для датацентрів, як планувалось. Однак чимало фахівців досі критично ставляться до цього.

Без сталого ефективного рішення або якщо бульбашка ШІ такі не лусне, навряд чи варто очікувати різкого падіння цін на модулі пам’яті DDR5.

Раніше ми писали, що ігрові ПК подорожчають на 15-30%. V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого.

Джерело: wccftech; NotebookCheck

