Новини Новини 24.08.2024 о 14:46 comment views icon

Creators Media Group вітає всіх з Днем Незалежності України!

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Creators Media Group вітає всіх з Днем Незалежності України!

33 роки наша країна виборює свою незалежність – і в цьому році боротьба сягнула піка. Ми впевнені, що Україна вистоїть у боротьбі з ворогом – і готові всіма силами цьому сприяти.

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На честь Дня Незалежності Creators Media Group знову запускає аукціон відплати – збір коштів для наших захисників.

Ми провели вже більш ніж 20 аукціонів, підтримали понад 17 зборів, в яких збирали кошти на літаки, карети швидкої допомоги, автівки, планшети, дрони та інше необхідне обладнання для наших військових. Працювали з 79-ю бригадою, «Азовом», 3-ю ОДШБр, 2-м Інтернаціональним Легіоном, 110-ю бригадою ТрО, 115-ю бригадою, 113-ю бригадою, та багатьма іншими.

Але з вашою допомогою ми зможемо більше!

Гуртуємось заради перемоги й незалежності!

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