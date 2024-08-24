Creators Media Group вітає всіх з Днем Незалежності України!

33 роки наша країна виборює свою незалежність – і в цьому році боротьба сягнула піка. Ми впевнені, що Україна вистоїть у боротьбі з ворогом – і готові всіма силами цьому сприяти.

На честь Дня Незалежності Creators Media Group знову запускає аукціон відплати – збір коштів для наших захисників.

Ми провели вже більш ніж 20 аукціонів, підтримали понад 17 зборів, в яких збирали кошти на літаки, карети швидкої допомоги, автівки, планшети, дрони та інше необхідне обладнання для наших військових. Працювали з 79-ю бригадою, «Азовом», 3-ю ОДШБр, 2-м Інтернаціональним Легіоном, 110-ю бригадою ТрО, 115-ю бригадою, 113-ю бригадою, та багатьма іншими.

Але з вашою допомогою ми зможемо більше!

Гуртуємось заради перемоги й незалежності!