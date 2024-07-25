CrowdStrike надіслала постраждалим клієнтам подарункові картки Uber Eats на $10 — вони виявилися скасованими

Компанія CrowdStrike яка невдалим оновленням вивела з ладу мільйони комп’ютерів по всьому світу, запропонувала деяким постраждалим картку Uber Eats. І знаєте що? Картки не працюють.

Компанія визнала, що змусила їх виконувати додаткову роботу через бій 19 липня. Ось про що, зокрема, йдеться в електронному листі:

«Ми щиро дякуємо [мабуть, за терпіння] та вибачаємося за незручності … На знак подяки ваша наступна чашка кави або нічний перекус нашим коштом!».

Лист був надісланий у вівторок з адреси електронної пошти Деніела Бернарда, головного комерційного директора CrowdStrike. Як зазначають її клієнти, у Великій Британії ваучер коштував £7,75, або приблизно $10 за обмінним курсом.

Дехто поспішив скористатися цією подарунковою карткою у середу: але замість безплатної їжі їх очікувало повідомлення про помилку та про скасування ваучера. Журналісти TechCrunch теж перевірили ваучер на сторінці Uber Eats, з тим самим результатом: подарункову картку «скасовано стороною, що її випустила, і вона більше не дійсна».

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Представник CrowdStrike Кевін Беначчі підтвердив, що компанія надіслала подарункові картки.

«Ми надіслали їх нашим товаришам по команді та партнерам, які допомагали клієнтам у цій ситуації. Uber позначив це як шахрайство через високий рівень використання».

Компанія також опублікувала на своєму сайті вибачення свого генерального директора Джорджа Курца:

«CrowdStrike розуміє серйозність та вплив ситуації. Для мене немає нічого важливішого за довіру та впевненість наших клієнтів і партнерів у CrowdStrike. Коли ми розв’яжемо цей інцидент, я зобов’язуюсь забезпечити повну прозорість щодо того, як це сталося, і кроків, які ми вживаємо, щоб запобігти повторенню подібного».

Не повідомляється, чи CrowdStrike якось компенсувала скасування Uber десятидоларового «перекуса».

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Джерело: TechCrunch

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