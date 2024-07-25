Застаріле ПЗ, але не Windows 3.1 — повідомлення про авіакомпанію, яка встояла перед Crowdstrike, виявилось «тролінгом»

Раніше повідомлялося, що американська авіакомпанія Southwest Airlines уникла збою Crowdstrike завдяки Windows 3.1. За словами джерела повідомлення, «це був тролінг» — таких даних насправді немає.

Одним з найбільш вірусних повідомлень про Crowdstrike стала інформація про уникнення Southwest Airlines через використання застарілої ОС. Про це повідомили чисельні видання в США і по всьому світу. Насправді ж ці дані некоректні — Southwest Airlines справді використовує деяке застаріле програмне забезпечення, але про Windows 3.1 даних немає.

Дослідження цієї історії OS News виявило, що як джерело сайти цитують вірусний твіт про те, що Southwest все ще використовує Windows 3.1. Пізніше його автор пояснив, що це був тролінг.

To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl — Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024

«Щоб було зрозуміло, вчора ввечері я тролив, але це виявилося правдою. На деяких південно-західних системах, очевидно, працює Windows 3.1. lol».

Автор повідомлення посилається на статтю 2023 року, в якій внутрішнє програмне забезпечення Southwest порівнюють з Windows 3.1, маючи на увазі, що воно майже таке ж старе. Але там не йдеться, що Southwest насправді все ще використовує Windows 3.1.

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Стаття The ​​Dallas Morning News за грудень 2022 року розповідає, що системи Southwest Airlines почали «танути» під час різдвяних свят. Ця стаття та інші присвячені цьому матеріали покладають провину за це на застаріле програмне забезпечення авіакомпанії — SkySolver та Crew Web Access. У статті згадується, що ці програми мають вигляд, ніби вони були розроблені для Windows 95. Після цієї публікації також поширилися чутки, що Southwest використовує Windows 95, з’явилися вірусні твіти, а видання поширювали цю історію.

Але наразі немає доказів, що Southwest використовує Windows 3.1. Так, її ПЗ для планування польотів та керування співробітниками досить старе та існує приблизно з 2007 року. Проте Southwest, схоже, уникала збою Crowdstrike не завдяки Windows 3.1. Чому це сталося? ABC News повідомляє, що компанія просто не використовує ПЗ Crowdstrike.

У п’ятницю 19 липня, як це буває під час надзвичайних подій, люди повірили й у більш неймовірні речі. Наприклад, у мем, що велика сфера у Лас-Вегасі показала синій екран Windows, або взагалі розбилася під час Crowdstrike. Цього насправді не сталося.

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Джерела: OS News, Kotaku

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