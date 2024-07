Застаріле ПЗ, але не Windows 3.1 — повідомлення про авіакомпанію, яка встояла перед Crowdstrike, виявилось «тролінгом»

Раніше повідомлялося, що американська авіакомпанія Southwest Airlines уникла збою Crowdstrike завдяки Windows 3.1. За словами джерела повідомлення, «це був тролінг» — таких даних насправді немає.

Одним з найбільш вірусних повідомлень про Crowdstrike стала інформація про уникнення Southwest Airlines через використання застарілої ОС. Про це повідомили чисельні видання в США і по всьому світу. Насправді ж ці дані некоректні — Southwest Airlines справді використовує деяке застаріле програмне забезпечення, але про Windows 3.1 даних немає.

Дослідження цієї історії OS News виявило, що як джерело сайти цитують вірусний твіт про те, що Southwest все ще використовує Windows 3.1. Пізніше його автор пояснив, що це був тролінг.

To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl

— Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024