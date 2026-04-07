Google Pixel не вмикається після оновлення: що сталося і як виправити

Google Pixel / Daniel Schmidt, Notebookcheck

Березневе оновлення для смартфонів Google Pixel принесло користувачам не лише нові функції, а й критичні проблеми. Після встановлення апдейту частина пристроїв взагалі не може завантажити ОС Android.


Збій в роботі Google Pixel

Перші скарги з’явилися ще минулого місяця. Власники Google Pixel 9 та Google Pixel 10 повідомляли, що смартфони зависають на екрані блокування після встановлення оновлення. Інші користувачі помітили, що перестав працювати сканер відбитків пальців. Компанія Google тоді підтвердила проблему і заявила, що працює над виправленням.

Тепер ситуація погіршилася. За повідомленнями користувачів, смартфони під час запуску застрягають на логотипі Google. У деяких випадках система показує помилку:

“Не вдається завантажити систему Android, дані пошкоджено”.

Після цього пристрій фактично стає непридатним до використання.


Проблема зачепила не лише нові моделі. Користувачі повідомляють про збої навіть на старіших пристроях, включно з Google Pixel 6, якому вже близько п’яти років. Це свідчить, що помилка має системний характер і не прив’язана до конкретного покоління.

Розв’язання проблеми

У частини користувачів вийшло обійти проблему. Для цього потрібно перевести смартфон у безпечний режим — затиснути кнопки збільшення та зменшення гучності під час появи логотипа Pixel. Але цей спосіб працює не у всіх. Якщо пристрій не реагує, залишається складніший варіант — встановлення виправлення через ADB sideload. Для більшості користувачів це вже невідома територія, куди без інструкції та навичок краще не лізти.

Google офіційно визнала проблему і пообіцяла випустити виправлення. Проте точних термінів поки немає. А тим часом краще утриматися від встановлення оновлення за березень 2026 року на смартфони Google Pixel, якщо ви ще не зробили цього раніше.

Джерело: notebookcheck

