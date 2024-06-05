DARPA і Slingshot створюють систему для виявлення супутників з прихованими функціями, що ховаються серед мирних мегасузір’їв

Як очікується, найближчими роками кількість супутників на низькій навколоземній орбіті може суттєво збільшитись, оскільки стануть доступними все більше мегасузір’їв. Водночас це створить нові можливості для зловмисників ховати зброю або шпигунські супутники серед флоту мирних супутників – таких собі вовків в овечій шкурі.

Щоб мінімізувати такі ризики, Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів DARPA доручило космічному стартапу Slingshot Aerospace розробити новий інструмент, який міг би виявляти потенційно небезпечні супутники, що навмисно ховаються в мегасузір’ях. Ця система називається Agatha.

DARPA офіційно вибрало Slingshot для роботи в рамках програми PRECOG (Predictive Reporting and Enhanced Constellation Objective Guide) у березні минулого року, а робота завершилася цього січня. За даними державної бази даних HigherGov, компанія отримала близько $1 млн за свою роботу.

Дослідники Slingshot згенерували синтетичні дані про сузір’я за 60 років для навчання Agatha, щоб система могла виявляти найменші відмінності в поведінці супутника, використовуючи ці відмінності для визначення справжніх операційних директив супутника.

Як виявилося, є багато дрібниць, які можуть свідчити про невідповідність заявленим цілям. Це можуть бути невеликі зміни в масі супутника, що впливає на його розташування, або якщо супутник по-різному спілкувався із Землею, або якщо він завжди був орієнтований в одному напрямку (порівняно з усіма іншими супутниками в сузір’ї).

У той час як Agatha навчалася на симуляції, Slingshot зрештою протестувала систему на реальних сузір’ях, визначивши нешкідливі супутники в існуючих парках операторів. Програма, яка сьогодні працює на платформі обізнаності про космічний домен Slingshot, тепер збирає дані з власної глобальної мережі датчиків компанії, її бази даних Seradata, а також з інших загальнодоступних і закритих джерел.

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Віцепрезидент Slingshot зі стратегії та політики Одрі Шаффер зазначив, що раніше людина або команда людей могли дивитися на дані орбітальної траєкторії та інші джерела даних і робити обґрунтовану оцінку. Але це було до появи 10-15 тис. мегасузір’їв.

«Але оскільки розвиток та активність у космосі просто зростає в геометричній прогресії, людині стане неможливо справді просіяти всі ці дані без допомоги таких інструментів, як Agatha».

Джерело: techcrunch