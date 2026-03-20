Новини Military Tech 20.03.2026

Не "Зоряні війни", а "бої лінивців": у США тестують супутники для битв у космосі

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Міністр оборони Піт Гегсет і співзасновник True Anomaly Евен Роджерс оглядають інженерну модель космічного апарата Jackal у Сентенніалі, штат Колорадо. Photo: True Anomaly / ArsTechnica

Американський стартап True Anomaly будує бойові супутники для реального орбітального протистояння. Космічні битви майбутнього не матимуть нічого спільного із “Зоряними війнами” — вони будуть повільними, мозковими й клінічно точними, як старий трилер про вбивцю і його здобич.


Головний продукт компанії — апарат Jackal, розміром із холодильник: летючий паливний бак із 20 двигунами, сенсорами й автономним ПЗ. Він здатний маневрувати в будь-якому напрямку, відстежувати цілі на великих швидкостях зближення й виконувати місії від НОО (низької опорної орбіти) до геосинхронної орбіти.

“Я заснував True Anomaly тому, що мені не вистачало інструментів, яких потребував я і мої колеги, щоб виконувати свою роботу як фахівці з орбітальної війни, в погонах”, — пояснив співзасновник і CEO Евен Роджерс.

True Anomaly залучила $400 млн інвестицій, зокрема від фонду, співзасновником якого є віцепрезидент Джей-Ді Венс. Компанія вже виграла контракт на місію Victus Haze: Jackal гратиме роль супутника-супротивника, Rocket Lab запустить другий апарат, щоб його наздогнати, — імітація реальної загрози на орбіті. Компанія провела два тестові польоти, третій — за кілька місяців. У Денвері вже готові виробляти 50 апаратів на рік.

“Ми хочемо знизити вартість одиниці до рівня, що дозволить закупити необхідну кількість апаратів для потрібної силової структури — і побудувати їх дуже швидко, щоб відповісти на загрозу”, — сказав Роджерс.

За даними Reuters, True Anomaly також отримала контракт на розробку прототипів перехоплювачів для системи “Золотий купол”. Крім того, компанія претендує на програму RG-XX — розширення флоту інспекційних супутників на ГСО з менш ніж 10 до десятків одиниць.


“Де ми зараз у космічній війні — дуже схоже на те, де була перевага в повітрі у 1930-х роках. Не було комерційного застосування для P-51. Місія визначає конструкцію”, — вважає Роджерс.

Назва компанії — не маркетингова вигадка, а термін з орбітальної механіки: “істинна аномалія” визначає точне положення об’єкта на орбіті в конкретний момент часу. Апарат названий Jackal — “Шакал” — на честь фільму 1973 року “День Шакала”: повільного політичного трилера, де вбивця методично, тижнями готується вбити президента Франції, із запасними планами для запасних планів, а поліцейський комісар так само методично його переслідує.

Космічний апарат Jackal на обертовому стенді в штаб-квартирі True Anomaly у Сентенніалі, штат Колорадо. Photo: True Anomaly / ArsTechnica

Саме так, вважає Роджерс, виглядатиме космічна війна: не секунди й вибухи, а клінічна точність і довгі цикли планування. Для нього, колишнього офіцера підрозділу “космічних агресорів” ВПС, це не просто метафора: знати, де саме знаходиться ціль — і є суть місії. До заснування компанії у 2022 році він навчав пілотів і операторів тому, як протистояти “мислячому супротивнику” — так само, як інструктори у “Топ Ґані” спарингували з курсантами, граючи роль ворога.

“Космічні агресори мають завдання вивчати й відтворювати загрози для навчання, а іноді й для випробувань. Коли я був агресором, моєю роботою було вчити спільноту ВПС і космічних операцій тому, як мати справу з мислячим супротивником”, — розповів Роджерс.

Програмна платформа Mosaic керує апаратами, планує траєкторії та координує дії в реальному часі за принципом “людське командування — машинне управління”. Роджерс описує це як “кабіну пілота, але також підхід у стилі “Гри Ендера””. Що ж до самого поняття “повітряний бій у космосі” — CEO пропонує інший термін:

“Може, не dogfight. Може, sloth fight — бій лінивців. Темп повільніший, відносні швидкості менші”.

Минулого місяця штаб-квартиру компанії в Колорадо відвідав міністр оборони Піт Хегсет під час туру оборонними підрядниками. Його меседж збігся з тим, що чує вся галузь: більше виробництва, швидше, за нижчою ціною. Інтерес Пентагону до фінансування досліджень згасає — він хоче купувати готові рішення. True Anomaly саме на це й робить ставку: розробляти продукт за власні кошти, доводити до серійної готовності, а потім отримувати контракти з фіксованою ціною.

“Ми витрачаємо власний приватний капітал на будівництво продуктів для переваги в космосі, щоб Космічні сили могли негайно закуповувати одиниці можливостей, а не платити за НДДКР”, — підкреслив Роджерс.

Версія Jackal для ГСО забезпечуватиме запас швидкості до 1000 м/с проти 800 м/с у базовій версії для НОО, а компанія планує розширити лінійку платформ — більших і менших, з оптичними сенсорами, лідарами та радарами власної розробки. Місяць залишається темою, яку Роджерс коментувати відмовився.

Спецпроєкти
The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн
ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець
Евен Роджерс, співзасновник і CEO True Anomaly, під час інтерв’ю Bloomberg Tech у штаб-квартирі Anduril у Коста-Месі, штат Каліфорнія, 10 жовтня 2025 року. Photo: Bloomberg via Getty Images / ArsTechnica

True Anomaly — чиста оборонна ставка: жодних комерційних застосувань, жодного подвійного призначення. Компанія вже вважає себе ціллю шпигунства нарівні з Northrop і Lockheed та відповідно інвестує в захист. Якщо її модель спрацює — дешеві, масові, маневрені бойові апарати замість дорогих одиничних — True Anomaly може зробити для Космічних сил те, що SpaceX зробила для запусків.

Джерело: ArsTechnica

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати