DARPA розробляє лазерну технологію для передачі енергії на віддалені літаки та транспортні засоби – 10 кВт на 200 км

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів DARPA розробляє енергетичну технологію, яка може живити машини на відстані тисяч кілометрів. Нова технологія отримала назву POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay – постійне бездротове оптичне енергетичне реле).

Для живлення електричних механізмів, як правило, використовуються дроти. Це прийнятно у мирній обстановці, але може завдавати проблем на полі бою. Наявність ефективного бездротового рішення передачі енергії обмежує можливість впровадження електричних автомобілів, танків і літаків.

У сучасних пристроях активно використовується бездротова передача інформації. Бездротова передача енергії також можлива, але з рядом обмежень, таких як невелика відстань та невелика потужність. Система POWER долає ці обмеження, використовуючи лазери та дозволяючи передати енергію від наземного джерела до віддаленого приймача. Тим самим можна забезпечити живлення літаків та транспортних засобів на великій відстані.

Теоретично, це дозволить літаку літати так довго, як пілот зможе керувати ним. При цьому відпаде необхідність складних (і небезпечних в умовах бойових дій) дозаправок у повітрі. А танки та інші бойові машини не перетворюватимуться на купу марного металу за відсутності паливозаправників.

Нова технологія відкриває широкі перспективи, але на шляху її впровадження ще доведеться подолати кілька перешкод. Найсерйозніше з них ─ лазери працюють тільки в межах прямої видимості. Щоб «дозаправити» ціль, її треба бачити. Щоб обійти цю проблему, а також мінімізувати будь-які види деградації, викликані повітрям або водяною парою, доведеться використовувати мережу ретрансляторів у верхніх шарах атмосфери. Крім того, транспортні засоби, як і при дозаправці в повітрі, повинні залишатися стійкими та підтримувати націленість під час заряджання.

На цей час система POWER знаходиться лише на першій стадії свого розвитку. Це означає, що технологія існує, але вона знаходиться на концептуальному етапі розробки пристроїв, які діятимуть як реле. На наступному етапі DARPA фактично впровадить цю технологію в літак. На третьому етапі планується використовувати систему POWER для передачі 10 кВт електроенергії на літак на відстані 125 миль (201 км).

Джерело: wearethemighty