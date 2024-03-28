Dbrand не змогла виправити чохли Ghost Case — влітку вона відправлятиме версію Ghost 2.0

Компанія Dbrand скасовує плани щодо виправлення проблем зі своїм чохлом Ghost Case. Як виявилось, він дуже легко дряпається, і у листопаді минулого року компанія пообіцяла надати безкоштовну заміну з покриттям, стійким до подряпин. Але тепер Dbrand повідомляє клієнтам електронною поштою, що їм доведеться почекати. За словами компанії, більша частина їх виробничої серії виявилася «непридатною для відправки», тому замість чохла незадовільної якості влітку компанія надсилатиме перероблений Ghost 2.0.

Компанія уточнює, що її перші тести наново покритих корпусів виглядали добре. Але коли вона спробувала виготовити їх у промислових масштабах, покриття стало липким по краях.

Компанія стверджує, що «витратила чимало» на придбання нового виробничого обладнання для створення чохла Ghost 2.0. Його розробкою Dbrand займалася з минулого року, коли спочатку оголосила про програму заміни. Компанія також визнає, що покриття проти подряпин, над яким вона працювала, було лише «пластиром», оскільки подряпини є «неминучою фундаментальною проблемою пластику», і що чохли з використанням такого покриття зрештою теж подряпалися.

Генеральний директор Dbrand Адам Іджаз розповів, що хоча компанія припинила «активну розробку та виробництво Ghost 1.0», у неї все ще є запаси. Він додав, що компанія має намір «пропонувати оновлений продукт усім клієнтам Ghost, незалежно від того, наскільки вони задоволені продуктом». Наразі можна придбати чохли для телефонів iPhone, Pixel та Galaxy. Але застереження на сторінці для кожної версії говорить, що покупці отримають чохол 2.0 безкоштовно «пізніше цього року».

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Джерело: The Verge

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