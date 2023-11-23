Новини Пристрої 23.11.2023 о 17:57 comment views icon

Dbrand X-Ray — «просвічують» ренгенівськими променями 125 девайсів — від смартфонів до портативних ігроконсолей

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Юрій Орос

Автор новин

Dbrand X-Ray — «просвічують» ренгенівськими променями 125 девайсів — від смартфонів до портативних ігроконсолей

Компанія Dbrand анонсувала лінійку скінів, які дають змогу зазирнути під задню кришку телефону, ноутбука чи портативної ігрової консолі. Після обклейки має скластися враження, що ваш пристрій просвітили рентгеном.

Dbrand X-Ray — «просвічують» ренгенівськими променями 125 девайсів — від смартфонів до портативних ігроконсолей
Google Pixel

Нові скіни X-Ray від D-Brand призначені не лише для кількох iPhone та Samsung Galaxy, передає The Verge. Компанія зробила рентгенівський знімок 125 різних пристроїв, включаючи ноутбуки Dell XPS, Razer Blade і Framework, Microsoft Surface Pro, Steam Deck і Nintendo Switch, Sony PS5, Xbox Series X і S, а також портативний ігровий комп’ютер Lenovo Legion Go.

Генеральний директор Dbrand Адам Іджаз повідомив, що зображення знімає лабораторія під назвою Haven Metrology з роздільною здатністю 50 мкм:

Машина — це виготовлений на замовлення 450-кВ пристрій, який використовує 431,8-мм детектор, здатний фіксувати деталі з роздільною здатністю 50 мкм. Для порівняння, наступне найкраще джерело має роздільну здатність близько 120 мкм (тобто на 240% нижчу). Таке поєднання великого детектора і високої роздільної здатності дає змогу отримати надзвичайну деталізацію при безперервному скануванні — без необхідності зшивання паралаксу.

Dbrand X-Ray — «просвічують» ренгенівськими променями 125 девайсів — від смартфонів до портативних ігроконсолей
Xbox Series X

Для кожного пристрою є темний та світлий варіанти плівки, проте обирати не доведеться, бо обидва йдуть комплектом. Ціна — від 25 до 50 доларів, без врахування податків та доставляння.

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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