Компанія Dbrand анонсувала лінійку скінів, які дають змогу зазирнути під задню кришку телефону, ноутбука чи портативної ігрової консолі. Після обклейки має скластися враження, що ваш пристрій просвітили рентгеном.

Нові скіни X-Ray від D-Brand призначені не лише для кількох iPhone та Samsung Galaxy, передає The Verge. Компанія зробила рентгенівський знімок 125 різних пристроїв, включаючи ноутбуки Dell XPS, Razer Blade і Framework, Microsoft Surface Pro, Steam Deck і Nintendo Switch, Sony PS5, Xbox Series X і S, а також портативний ігровий комп’ютер Lenovo Legion Go. Генеральний директор Dbrand Адам Іджаз повідомив, що зображення знімає лабораторія під назвою Haven Metrology з роздільною здатністю 50 мкм: Машина — це виготовлений на замовлення 450-кВ пристрій, який використовує 431,8-мм детектор, здатний фіксувати деталі з роздільною здатністю 50 мкм. Для порівняння, наступне найкраще джерело має роздільну здатність близько 120 мкм (тобто на 240% нижчу). Таке поєднання великого детектора і високої роздільної здатності дає змогу отримати надзвичайну деталізацію при безперервному скануванні — без необхідності зшивання паралаксу.

Для кожного пристрою є темний та світлий варіанти плівки, проте обирати не доведеться, бо обидва йдуть комплектом. Ціна — від 25 до 50 доларів, без врахування податків та доставляння.