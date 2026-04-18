Колекційна карткова гра “Cyberpunk Trading Card Game” від видавництва WeirdCo офіційно завершила свою краудфандингову кампанію, встановивши новий історичний максимум для платформи Kickstarter. Проєкт, створений за офіційною ліцензією CD Projekt RED, залучив понад 25 мільйонів доларів від десятків тисяч бекерів.





Кампанія стартувала неймовірно потужно: початкова ціль у 100 000 доларів була досягнута всього за п’ять хвилин після запуску. Вже за першу добу збори перевищили позначку у 8 мільйонів доларів, що відразу вивело гру в лідери сегмента настільних розваг.

Завдяки такому результату “Cyberpunk TCG” офіційно стала найкасовішою грою в історії Kickstarter. Вона змістила з першого місця попереднього рекордсмена — рольову гру “Cosmere” за всесвітом Брендона Сандерсона, яка у 2024 році зібрала 15,1 мільйона доларів.

Гра охоплює як події оригінальної “Cyberpunk 2077”, так і популярного аніме-серіалу “Edgerunners”. У колодах з’являться знайомі герої: Ві, Джонні Сільверхенд, Девід Мартінес, Люсі та Ребекка. Розробники обіцяють глибоку механіку, яка передає атмосферу найманства та корпоративних війн.





Одним із факторів успіху стала агресивна стратегія рівнів підтримки. Ціни на набори варіювалися від скромних 49 доларів за стартові колоди до захмарних 7 999 доларів за лімітовані преміум-видання. Примітно, що попит на найдорожчі лоти був настільки високим, що вони розійшлися в перші години.

Учасники Kickstarter-кампанії отримають ексклюзивні бонуси, серед яких унікальні фольговані карти “Nova Rare” та лімітовані аксесуари, які не з’являться у широкому продажі. Також розробники анонсували масштабну програму підтримки ігрових клубів “Butts in seats”, щоб стимулювати живі турніри.

Вихід гри заплановано на кінець 2026 року. Наразі WeirdCo готується до масштабного процесу виробництва, адже кількість замовлених копій та додаткових матеріалів стала викликом навіть для досвідчених гравців ринку настільних ігор.

Джерело: Game Rant