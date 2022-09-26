Delfast California – електровелосипед із запасом ходу 160 км, максимальною швидкістю 45 км/год та ціною $4000

Український виробник електровелосипедів Delfast підготував до випуску нову модель електробайка під назвою Delfast California.

Новинка помітно вирізняється на тлі інших подібних пристроїв. Як заявляє виробник, електровелосипед Delfast California має запас автономного ходу 100 миль (близько 161 км) при швидкості 20 миль на годину (32 км/год). При цьому повна зарядка акумулятора займає 4 години, а сама літій-іонна батарея знімна. Пристрій оснащений мотором потужністю 750 Вт (максимальний крутний момент 160 Нм) та може розвивати швидкість до 28 миль на годину (45 км/год) в режимі Class 3 PAS. До максимальної швидкості електробайк може розігнатись на 5 секунд.

Електровелосипед Delfast California містить свій процесор, який синхронізує роботу всіх систем. Користувачеві доступні кольоровий LCD дисплей із сенсором освітлення, автоматична світлодіодна фара, світлодіодний стоп-сигнал та утримувач для смартфона з функцією бездротової зарядки. Велосипед має U-подібну сталеву раму та комплектується шинами підвищеної прохідності розмірами 20х3 дюйми. Його розміри становлять 165×70×117 см, а вага – 30 кг.

Електровелосипед Delfast California надійде у продаж у червні чи липні наступного року. Його роздрібна ціна становитиме $3999, але оформити попереднє замовлення можна за пільговою ціною $1999.

Джерело: Delfast