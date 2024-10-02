Денієл Дей-Льюїс повертається в кіно після «завершення» кар’єри — у режисерському дебюті свого сина

Один з найшанованіших акторів, потрійний лауреат «Оскара» Денієл Дей-Льюїс повертається до професії у стрічці «Анемон» / Anemone Ронана Дей-Льюїса, Focus Features та Plan B.

У 2017 році актор, який славиться своїм ґрунтовним підходом до роботи, оголосив про завершення кар’єри. Схоже, для сина можна зробити виключення. Невідомо, чи планує Дей-Льюїс інші ролі, чи все ж піде «на пенсію» після нового фільму. Востаннє Дей-Льюїс з’являвся на великому екрані у фільмі Пола Томаса Андерсона «Примарна нитка» / Phantom Thread 2017 року.

Про повернення актора оголосив голова правління Focus Features Пітер Куявскі:

«Ми дуже раді співпрацювати з блискучим візуальним художником Ронаном Дей-Льюїсом над його першим повнометражним фільмом разом із Деніелом Дей-Льюїсом як його творчим співавтором. Вони написали справді винятковий сценарій, і ми з нетерпінням чекаємо можливості донести їхнє спільне бачення до глядачів разом із командою Plan B».

Стрічка стане режисерським дебютом Ронана Дей-Льюїса. Батько та син написали сценарій, який досліджує заплутані стосунки між батьками, синами, братами та розвиток сімейних зв’язків. В «Анемоні» Деніел Дей-Льюїс зіграє разом із Шоном Біном, Самантою Мортон, Семюелем Боттомлі та Сафією Оклі-Грін. Бен Фордесман стане оператором-постановником, Джейн Петрі — художницею по костюмах, а Кріс Одді — художником-постановником.

Раніше Daily Mail помітила Денієла Дей-Льюїса на зніманнях тоді ще неназваного фільму. Оператори знімали, як Дей-Льюїс везе Біна вулицею на мотоциклі. Сцена здавалася динамічною та насиченою. Видання припускало, що це якесь камео, аж поки ситуація не з’ясувалася. Коли вийде «Анемон» — поки не повідомлялося.

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Джерело: Deadline